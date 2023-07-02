Отправлено: - 17:31

DrDjekel:

О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Пр

Цитата:Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.Так что успокойся.Зачем гоняешься сам за мной и чего хочешь?Или модераторам уже можно влазить в чужие интимные дела и спрашивать, что на тебе одето?Мое личное тебя, как модератора, или приближенного к администрации должно интересовать тебя меньше всего.Так что прощай, диалога никакого не было.Были просто какие то твои нападки, человека, прикрывающегося администрацией сайта..