НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 564 из 564«1...562563564
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 19:16
#8446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выложить фото
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25955
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 19:28
#8447
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она уже - прожарилась.
Вдвоём, всю не съели... :-o :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 19:54
#8448
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25955
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 19:57
#8449
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И на - десерт,
торт с вишней... :lol: :oops:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12751
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 19:59
#8450
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Считается. Назовём блюдо.Рулька по деревенски)
Нуу пироги я обожаю с вишней и яблоками. И что б много было вишни.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19091
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 20:05
#8451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И на - десерт, торт с вишней


Замороженный с магазина?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25955
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 20:11
#8452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Замороженный с магазина?

Барбара - пекла... :-P
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19091
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 20:20
#8453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Барбара - пекла


Ясно. Приятного аппетита.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25955
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 20:39
#8454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с магазина?

Тогда - из магазина... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19091
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 20:53
#8455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Барбара - пекла

Цитата:
drakon:
Тогда - из магазина.

Напомнило.
///Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...Правда, большие...но по пять рублей...но очень большие...хотя и по пять...но очень большие...правда, и по пять рублей...но зато большие...хотя по пять, но большие...а сегодня были по три,но маленькие, но по три...но маленькие...зато по три...хотя совсем маленькие...поэтому по три...хотя маленькие...зато по три...то есть по пять, но большие...но по пять...но очень большие.А эти по три,но маленькие,но сегодня...А те вчера по пять...но большие... но вчера...но очень большие,но вчера,и по пять,а эти сегодня,но по три,но маленькие,но по три. И сегодня.//
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25955
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 20:57
#8456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Напомнило.

К чему - это... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19091
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 21:02
#8457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
К чему - это.


Смотри выше.
Профайл
Страница 564 из 564«1...562563564
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS