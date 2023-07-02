Отправлено: - 20:53

drakon:

Барбара - пекла

drakon:

Тогда - из магазина.

Цитата:Цитата:Напомнило.///Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...Правда, большие...но по пять рублей...но очень большие...хотя и по пять...но очень большие...правда, и по пять рублей...но зато большие...хотя по пять, но большие...а сегодня были по три,но маленькие, но по три...но маленькие...зато по три...хотя совсем маленькие...поэтому по три...хотя маленькие...зато по три...то есть по пять, но большие...но по пять...но очень большие.А эти по три,но маленькие,но сегодня...А те вчера по пять...но большие... но вчера...но очень большие,но вчера,и по пять,а эти сегодня,но по три,но маленькие,но по три. И сегодня.//