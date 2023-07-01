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≡ "Кто будет оказывать экстренную помощь?" - Отделение травмпункта в Рудном могут закрыть
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47098
"Кто будет оказывать экстренную помощь?" - Отделение травмпункта в Рудном могут закрыть
Отправлено: 01.07.23 - 23:19
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В июле 2022 года вышел приказ, согласно которому в городах с численностью населения менее 150 тысяч человек травматологические пункты работать не могут. С 1 января текущего года финансирование из ФОМС прекращено, содержание травмпункта осуществляет сама горбольница.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
961
Re: "Кто будет оказывать экстренную помощь?" -...
Отправлено: 01.07.23 - 23:19
#1
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Лишнее доказательство того, что государству выгодно, чтобы люди болели. И вместо Министерства здравоохранения у нас действует министерство по оказанию платных медицинских услуг.
Чем больше больных - тем выше прибыль.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4345
Re: "Кто будет оказывать экстренную помощь?" -...
Отправлено: 01.07.23 - 23:20
#2
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Не внушает мне доверия этот скользкий депутат Рау: - и во время кантара он прятался, не выходил к митингующим: - правда в телепрограмме Атамекен-бизнес даже сделал обиженное лицо на прямой вопрос ведущего о его участии в этих событиях.
И в деле с внедрением драконовского и антинародного назарбаевского утильсбора, он не последнию роль сыграл, будучи в должности зам.министра.
Хамелеон какой то. Поэтому и долго держиться при власти, наверное.
Интересно: - в эти свои парламентские каникулы, тоже будет бабок-пенсионерок с Лисаковки собирать и разьяснять положения провалившей реформы в ЖКХ - о перехода с ПКСК в пресловутые ОСИ ???
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1991
"Кто будет оказывать экстренную помощь?" - Отделение травмпункта в Рудном могут закрыть
Отправлено: 01.07.23 - 23:31
#3
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Я так полагаю, начинать, нужно всё же с государства. Когда будут обязательные взносы с ЗП, как это в большинстве стран мира и происходит. Тогда может и появится возможность реорганизации здравоохранения, для нужд всего населения, как в СССР было, или большинстве развитых стран сегодня.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
76
Re: "Кто будет оказывать экстренную помощь?" -...
Отправлено: 02.07.23 - 07:15
#4
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вопреки влажным фантазиям сомнительных жителей развитых стран есть у нас обязательные взносы с заработной платы. что до упразднения травмпункта, то ещё месяца 3 или 4 назад, когда впервые услышал об этом, был возмущён до глубины души, а особенно формулировкой "в населённом пункте численностью менее 150К...". по всей видимости её составляли такие же п....дельные фантазеры. потому что в подобных населённых пунктах ВСЁ финансируется по этому же принципу (менее 150К): освещение и качество дорог (куда входят и тротуары), вообще организация общегородского жилого пространства; и руководители в них зачастую самые некачественные. а соответственно риск травматизма ВЫШЕ чем в более крупном городе. и это не говоря уже о горнодобывающем промышленном предприятии в рудном, что ещё более повышает риск получения травмы усреднённым жителем города.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
360
Re: "Кто будет оказывать экстренную помощь?" -...
Отправлено: 02.07.23 - 20:08
#5
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.......ужас кто нами правят?
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