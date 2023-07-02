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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Топорная» работа, господа!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47098
Аркадий ДЕНИСОВ: «Топорная» работа, господа!
Отправлено: 02.07.23 - 11:43
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Не исключаю, что в недалеком будущем кто-то возьмется написать кандидатскую или даже докторскую диссертацию на тему партийного строительства в независимом Казахстане. И назовет ее, к примеру, «Как не надо создавать партийное поле».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7793
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Топорная» работа, господа!
Отправлено: 02.07.23 - 11:43
#1
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Не знаю, есть ли в других странах такие политические хамелеоны,---------есть ли сейчас , не знаю . Но был такой один в истории ---Черчилль
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
961
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Топорная» работа, господа!
Отправлено: 02.07.23 - 14:16
#2
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В Казахстане вообще странно рассуждать о партиях. Нет их у нас в наличии по определению.
Есть "кружки по интересам", которые держатся на человеке или группе лиц, которые собрали вокруг себя необходимый для регистрации минимум. Их не видно и не слышно на политической арене страны. Их желание-максимум - попасть в парламент для получения причитающихся личных ништяков.
И есть некий "профсоюз" чиновников и "политиков" под очередным названием "Аманат".
Этот профсоюз нужен власть имущим для контроля за ситуацией в стране, для предотвращения всякой самостоятельности у маслихатов и мажилиса, у акимов всех уровней. Не зря про выборность акимов говорят все 30 лет, но допускать их реально власть не хочет и всячески этому сопротивляется. Типа - "народ не готов!" Это не народ не готов, это профсоюз Аманат не хочет терять власть.
Ибо при честных открытых справедливых выборах по одномандатным округам Аманат просто исчезнет с политической арены страны. Как и другие "партии".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6183
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Топорная» работа, господа!
Отправлено: 02.07.23 - 15:25
#3
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лет так пятнадцать назад был клич от елбасы - вначале экономика, политика потом. Просто любопытно,раз настало время заниматься политикой, видимо экономика твердо встала на ноги. Возможно это был такой трюк чтобы протянуть время без всяких политических экспериментов. Не зря говорил Черчилль- политика грязная и продажная девка
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7793
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Топорная» работа, господа!
Отправлено: 02.07.23 - 17:10
#4
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Цитата:
Skeptic:
ништяк

----------------------кому интересно тот найдет значение этого слова .А оно довольно занятное .
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