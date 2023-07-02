Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Топорная» работа, господа!

Отправлено: - 14:16

В Казахстане вообще странно рассуждать о партиях. Нет их у нас в наличии по определению.

Есть "кружки по интересам", которые держатся на человеке или группе лиц, которые собрали вокруг себя необходимый для регистрации минимум. Их не видно и не слышно на политической арене страны. Их желание-максимум - попасть в парламент для получения причитающихся личных ништяков.

И есть некий "профсоюз" чиновников и "политиков" под очередным названием "Аманат".

Этот профсоюз нужен власть имущим для контроля за ситуацией в стране, для предотвращения всякой самостоятельности у маслихатов и мажилиса, у акимов всех уровней. Не зря про выборность акимов говорят все 30 лет, но допускать их реально власть не хочет и всячески этому сопротивляется. Типа - "народ не готов!" Это не народ не готов, это профсоюз Аманат не хочет терять власть.

Ибо при честных открытых справедливых выборах по одномандатным округам Аманат просто исчезнет с политической арены страны. Как и другие "партии".