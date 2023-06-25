Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 13:49

Пусть звучит в твоей Деревеньке, Вик, красивая музыка!





Кто же та, что полюбит меня?

Кто она? Кто она?

Кто же та, что подарит мне свою любовь?

Кто она? Кто она?



Не знаю, удастся ли мне её встретить.

Не знаю, полюблю ли снова

Я не знаю. Я не знаю...