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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19087
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 14:40
#8431
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Цитата:
drakon:
Рулька, свинная. 850 граммов.


У меня в памяти другая.
Не из пакета.
Айсбайн.
Ледяная нога.
Аж слюнки потекли как вспомнишь...

[Исправлено: alex_60, 25.06.2023 - 14:42]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 15:07
#8432
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Цитата:
alex_60:
Ледяная нога.

Брали уже - такую... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19087
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 15:44
#8433
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Цитата:
drakon:
Брали уже - такую..


В магазине что ли.
Я про ресторан.
Ну и пиво понятно.
Хофброй например или другое
от места где нога употребляется.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 15:47
#8434
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Цитата:
alex_60:
Я про ресторан.

Нам не до - ресторанов... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19087
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.23 - 20:04
#8435
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Цитата:
drakon:
Нам не до - ресторанов


Понятно, картофель поливать,
помидоры..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3489
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.06.23 - 13:49
#8436
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Пусть звучит в твоей Деревеньке, Вик, красивая музыка!


Кто же та, что полюбит меня?
Кто она? Кто она?
Кто же та, что подарит мне свою любовь?
Кто она? Кто она?

Не знаю, удастся ли мне её встретить.
Не знаю, полюблю ли снова
Я не знаю. Я не знаю...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 14:29
#8437
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 14:34
#8438
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На обед будем - тушить.
Рулька.... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 14:58
#8439
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Цитата:
alex_60:
Я про ресторан.

Конечно, не в Ресторане.
Куда - нам?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19087
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 15:11
#8440
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Цитата:
drakon:
На обед будем - тушить. Рулька.


Из банки?
У нас такие в банках без костей.
"Рулька бескостная" написано.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25950
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.23 - 15:13
#8441
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Цитата:
alex_60:
У нас такие в банках без костей.

Из пакета. С Костями... :lol: :-P
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