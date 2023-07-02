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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7789
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 01:22
#7216
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Цитата:
Эл-починно:
Марик, прими уже нормальный образ.

------------Есть поговорка - горбатого могила исправить
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DrDjekel
* DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
17
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 10:35
#7217
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Цитата:
111:

Окей. Давайте по вашему, кроме поста в сомнительном телеграмм канале есть еще доказательства что эти два подростка вообще существовали? Или вкинуть сомнительную информацию вверх достижения ваших умственных способностей?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:10
#7218
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О, я что, не вышел вчера..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:14
#7219
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Цитата:
DrDjekel:
есть еще доказательства что эти два подростка вообще существовали? Или

Да нет конечно, их придумали украинские нацисты!
Как вот и этих двойняшек, которых якобы похоронили




Их тоже не было, просто придумано, чтоб обвинить Святых людей, что пришли освобождать Украину от плохих нацистов..
Да, именно так..


[Исправлено: 111, 02.07.2023 - 12:26]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:17
#7220
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Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний





Это тоже придумано нацистами..


[Исправлено: 111, 02.07.2023 - 12:23]
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DrDjekel
* DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
17
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:44
#7221
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Цитата:
111:

Новость с обозревателя. Все ясно,ваши источники не вызывают сомнений. (Сарказм) Взять несколько фотографий из интернета и придумать к ним трогательное описание может любой. Факты, уважаемый дайте факты, а не выдуманные статьи украинских "СМИ"
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DrDjekel
* DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
17
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:14
#7222
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В Казахстане зарегистрировали ТОО с очень необычным названием: ТОО "ПКЛПО" привет карты, деньги два стола.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:38
#7223
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Цитата:
DrDjekel:
выдуманные статьи украинских "СМИ"

Ты прав, войны нет, никто не гибнет, и Бахмут процветает, поедем кататься с детьми на каруселях туда..
Все про войну выдумки украинских СМИ..

Да, лучше сделать мину отторжения и неприятия всего, и растягиваться в коленно локтевой позе перед своими Святыми властями..
Так легче жить, и значительно дольше..
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DrDjekel
* DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
17
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:43
#7224
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Цитата:
111:


Власти Казахстана сложно назвать святыми, вы же про эту страну? Вы скидываете сюда какие-то фото и даже не задумывались о достоверности, не искали первоисточники? У вас есть критическое мышление?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:50
#7225
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Цитата:
DrDjekel:
Власти Казахстана сложно назвать святыми,

Да, для таких людей все власти Святые.
И для z-патриотов, и для наших не видящих ничего и слепо верящих только в Хабар.
На таких, именно на таких и держаться любимые ими олигархи, коррупция и обычное жульничество.
Странно что ты не знал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:52
#7226
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Цитата:
DrDjekel:
Вы скидываете сюда какие-то фото и даже не задумывались о достоверности, не искали первоисточники?

Вот это круто.
Убили в Украине детей, первоисточник украинские СМИ, разумеется.
Но нет.
Об этом же Хабар молчит, или Соловьев, а значит нет первоисточника!
Ладно, с тобой все ясно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:56
#7227
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Вот про Святого изнасилователя, кто первоисточник, догадаться это так сложно?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:00
#7228
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Пожалуйста, первоисточник, украинские СМИ.


Но это же источник не канала Соловьева или Симониан, а потому нет, это не первоисточник.
Но у z-патриотов появилась вижу новая методичка
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:05
#7229
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Цитата:
DrDjekel:
У вас есть критическое мышление?

Ну по крайней мере не пользуюсь административным ресурсом.
Надеюсь кому надо, тот поймет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:16
#7230
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Памятник о жертвах российской оккупации в Буче
Об этом надо помнить.



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