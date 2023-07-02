Отправлено: - 12:14

DrDjekel:

есть еще доказательства что эти два подростка вообще существовали? Или

[Исправлено: 111, 02.07.2023 - 12:26]

Цитата:Да нет конечно, их придумали украинские нацисты!Как вот и этих двойняшек, которых якобы похоронилиИх тоже не было, просто придумано, чтоб обвинить Святых людей, что пришли освобождать Украину от плохих нацистов..Да, именно так..