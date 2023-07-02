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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7789
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 01:22
Цитата:
------------Есть поговорка - горбатого могила исправить
Эл-починно:
Марик, прими уже нормальный образ.
Марик, прими уже нормальный образ.
------------Есть поговорка - горбатого могила исправить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 10:35
Цитата:
Окей. Давайте по вашему, кроме поста в сомнительном телеграмм канале есть еще доказательства что эти два подростка вообще существовали? Или вкинуть сомнительную информацию вверх достижения ваших умственных способностей?
111:
Окей. Давайте по вашему, кроме поста в сомнительном телеграмм канале есть еще доказательства что эти два подростка вообще существовали? Или вкинуть сомнительную информацию вверх достижения ваших умственных способностей?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:10
О, я что, не вышел вчера..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:14
Цитата:
Да нет конечно, их придумали украинские нацисты!
Как вот и этих двойняшек, которых якобы похоронили
Их тоже не было, просто придумано, чтоб обвинить Святых людей, что пришли освобождать Украину от плохих нацистов..
Да, именно так..
[Исправлено: 111, 02.07.2023 - 12:26]
DrDjekel:
есть еще доказательства что эти два подростка вообще существовали? Или
есть еще доказательства что эти два подростка вообще существовали? Или
Да нет конечно, их придумали украинские нацисты!
Как вот и этих двойняшек, которых якобы похоронили
Их тоже не было, просто придумано, чтоб обвинить Святых людей, что пришли освобождать Украину от плохих нацистов..
Да, именно так..
[Исправлено: 111, 02.07.2023 - 12:26]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:17
Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний
Это тоже придумано нацистами..
[Исправлено: 111, 02.07.2023 - 12:23]
Это тоже придумано нацистами..
[Исправлено: 111, 02.07.2023 - 12:23]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 12:44
Цитата:
Новость с обозревателя. Все ясно,ваши источники не вызывают сомнений. (Сарказм) Взять несколько фотографий из интернета и придумать к ним трогательное описание может любой. Факты, уважаемый дайте факты, а не выдуманные статьи украинских "СМИ"
111:
Новость с обозревателя. Все ясно,ваши источники не вызывают сомнений. (Сарказм) Взять несколько фотографий из интернета и придумать к ним трогательное описание может любой. Факты, уважаемый дайте факты, а не выдуманные статьи украинских "СМИ"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:14
В Казахстане зарегистрировали ТОО с очень необычным названием: ТОО "ПКЛПО" привет карты, деньги два стола.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:38
Цитата:
Ты прав, войны нет, никто не гибнет, и Бахмут процветает, поедем кататься с детьми на каруселях туда..
Все про войну выдумки украинских СМИ..
Да, лучше сделать мину отторжения и неприятия всего, и растягиваться в коленно локтевой позе перед своими Святыми властями..
Так легче жить, и значительно дольше..
DrDjekel:
выдуманные статьи украинских "СМИ"
выдуманные статьи украинских "СМИ"
Ты прав, войны нет, никто не гибнет, и Бахмут процветает, поедем кататься с детьми на каруселях туда..
Все про войну выдумки украинских СМИ..
Да, лучше сделать мину отторжения и неприятия всего, и растягиваться в коленно локтевой позе перед своими Святыми властями..
Так легче жить, и значительно дольше..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:43
Цитата:
Власти Казахстана сложно назвать святыми, вы же про эту страну? Вы скидываете сюда какие-то фото и даже не задумывались о достоверности, не искали первоисточники? У вас есть критическое мышление?
111:
Власти Казахстана сложно назвать святыми, вы же про эту страну? Вы скидываете сюда какие-то фото и даже не задумывались о достоверности, не искали первоисточники? У вас есть критическое мышление?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:50
Цитата:
Да, для таких людей все власти Святые.
И для z-патриотов, и для наших не видящих ничего и слепо верящих только в Хабар.
На таких, именно на таких и держаться любимые ими олигархи, коррупция и обычное жульничество.
Странно что ты не знал..
DrDjekel:
Власти Казахстана сложно назвать святыми,
Власти Казахстана сложно назвать святыми,
Да, для таких людей все власти Святые.
И для z-патриотов, и для наших не видящих ничего и слепо верящих только в Хабар.
На таких, именно на таких и держаться любимые ими олигархи, коррупция и обычное жульничество.
Странно что ты не знал..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:52
Цитата:
Вот это круто.
Убили в Украине детей, первоисточник украинские СМИ, разумеется.
Но нет.
Об этом же Хабар молчит, или Соловьев, а значит нет первоисточника!
Ладно, с тобой все ясно..
DrDjekel:
Вы скидываете сюда какие-то фото и даже не задумывались о достоверности, не искали первоисточники?
Вы скидываете сюда какие-то фото и даже не задумывались о достоверности, не искали первоисточники?
Вот это круто.
Убили в Украине детей, первоисточник украинские СМИ, разумеется.
Но нет.
Об этом же Хабар молчит, или Соловьев, а значит нет первоисточника!
Ладно, с тобой все ясно..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 14:56
Вот про Святого изнасилователя, кто первоисточник, догадаться это так сложно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:00
Пожалуйста, первоисточник, украинские СМИ.
Но это же источник не канала Соловьева или Симониан, а потому нет, это не первоисточник.
Но у z-патриотов появилась вижу новая методичка
Но это же источник не канала Соловьева или Симониан, а потому нет, это не первоисточник.
Но у z-патриотов появилась вижу новая методичка
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:05
Цитата:
Ну по крайней мере не пользуюсь административным ресурсом.
Надеюсь кому надо, тот поймет..
DrDjekel:
У вас есть критическое мышление?
У вас есть критическое мышление?
Ну по крайней мере не пользуюсь административным ресурсом.
Надеюсь кому надо, тот поймет..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:16
Памятник о жертвах российской оккупации в Буче
Об этом надо помнить.
Об этом надо помнить.
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