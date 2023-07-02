Re: Решили действовать, а не просто мечтать - Что нужно знать,...

Отправлено: - 13:14

В молодости у нас была большая весёлая компания. Одна девушка из наших окончила универ по иностранным языкам. И сразу после учёбы поехала покорять Европу. Много лет она там прожила, путешествуя по разным странам. Много повидала, кем только не работала и няней в семьях. Выгодно жильё и плюс платят. В конечном итоге вернулась в Казахстан, тут тоже поработала то в Алматы, то Актау. И вобщем уже потом нашла себя в России там и осталась, завела семью.

П.С Дерзайте молодеж. Ищите себя. Тем более в КЗ последнее время ситуация мутная.