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≡ Решили действовать, а не просто мечтать - Что нужно знать, прежде чем переехать в Будапешт? Жители Костаная делятся опытом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47098
Решили действовать, а не просто мечтать - Что нужно знать, прежде чем переехать в Будапешт? Жители Костаная делятся опытом
Отправлено: 02.07.23 - 12:25
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23-летний костанаец Сурадж АЛИЕВ ведет блог о путешествиях в Instagram. Вместе с 19-летней Оксаной РУДНЕВСКОЙ он уже полгода живет в столице Венгрии - Будапеште. О тонкостях проживания, достопримечательностях и менталитете венгров они рассказали «НГ».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7789
Re: Решили действовать, а не просто мечтать - Что нужно знать,...
Отправлено: 02.07.23 - 12:25
#1
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Всегда нравилась эта страна
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1310
Re: Решили действовать, а не просто мечтать - Что нужно знать,...
Отправлено: 02.07.23 - 12:58
#2
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Молодцы ребята! Пока молодые нужно пробовать, менять место, пожить в разных городах и странах.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12748
Re: Решили действовать, а не просто мечтать - Что нужно знать,...
Отправлено: 02.07.23 - 13:14
#3
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В молодости у нас была большая весёлая компания. Одна девушка из наших окончила универ по иностранным языкам. И сразу после учёбы поехала покорять Европу. Много лет она там прожила, путешествуя по разным странам. Много повидала, кем только не работала и няней в семьях. Выгодно жильё и плюс платят. В конечном итоге вернулась в Казахстан, тут тоже поработала то в Алматы, то Актау. И вобщем уже потом нашла себя в России там и осталась, завела семью.
П.С Дерзайте молодеж. Ищите себя. Тем более в КЗ последнее время ситуация мутная.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27406
Re: Решили действовать, а не просто мечтать - Что нужно знать,...
Отправлено: 02.07.23 - 14:46
#4
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Азербайджанская как и армянские диаспоры, это одни из самых сплоченных в мире.
Как и чеченские или албанские.
Конечно можно остановиться в любой стране.
У казахов такого нет например..
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