Re: "Кто будет оказывать экстренную помощь?" -...

Отправлено: - 07:15

вопреки влажным фантазиям сомнительных жителей развитых стран есть у нас обязательные взносы с заработной платы. что до упразднения травмпункта, то ещё месяца 3 или 4 назад, когда впервые услышал об этом, был возмущён до глубины души, а особенно формулировкой "в населённом пункте численностью менее 150К...". по всей видимости её составляли такие же п....дельные фантазеры. потому что в подобных населённых пунктах ВСЁ финансируется по этому же принципу (менее 150К): освещение и качество дорог (куда входят и тротуары), вообще организация общегородского жилого пространства; и руководители в них зачастую самые некачественные. а соответственно риск травматизма ВЫШЕ чем в более крупном городе. и это не говоря уже о горнодобывающем промышленном предприятии в рудном, что ещё более повышает риск получения травмы усреднённым жителем города.