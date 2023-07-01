Re: Почему прекратили принимать заявки по легализации...

Отправлено: - 00:35

А я за то, чтобы отменили первичку и утильсбор!

Утильсбор на сегодня у нас самый большой в мире!!! Его величину даже не могут обосновать! Из-за этого наши люди не могут позволить себе нормальные авто, а приобретают убогие корыта по цене авто бизнес-класса...

Если я продам авто в другую страну, мне вернут утильсбор? Очень сомневаюсь...