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≡ Почему прекратили принимать заявки по легализации автомобилей, объяснили в СпецЦОНе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47096
Почему прекратили принимать заявки по легализации автомобилей, объяснили в СпецЦОНе
Отправлено: 01.07.23 - 23:07
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Жалобы на то, что вчера в госкорпорации обещали 1 июля продолжить работу по легализации автомобилей с иностранными номерами, но утром отказали пришедшим в офис водителям, прокомментировали в пресс-службе НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
162
Re: Почему прекратили принимать заявки по легализации...
Отправлено: 01.07.23 - 23:07
#1
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инетресные люди, им давали возможность легалиховать свой автотранспорт , при чем сроки были вполне реальные, те кто сейчас стояли в очередях на что расчитывали? "а вдруг прокатит?"
пусть терперь автомобили или увозят в страну приобретения или сдают на металолом
какого хрена допропорядочные граждане должны идти на повову у шайки горлопанов? ибо если им не разрешат легализовать свои авто после окончания дейтсвия страхови эти "граждане " пойдут вопить к акимату и перекрывать трассы
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4389
Re: Почему прекратили принимать заявки по легализации...
Отправлено: 02.07.23 - 00:35
#2
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А я за то, чтобы отменили первичку и утильсбор!
Утильсбор на сегодня у нас самый большой в мире!!! Его величину даже не могут обосновать! Из-за этого наши люди не могут позволить себе нормальные авто, а приобретают убогие корыта по цене авто бизнес-класса...
Если я продам авто в другую страну, мне вернут утильсбор? Очень сомневаюсь...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6181
Re: Почему прекратили принимать заявки по легализации...
Отправлено: 02.07.23 - 04:24
#3
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Мне пришлось два раза ехать в Россию, то хозяйку искал, то пришлось гнать авто. Не смотря что понес расходы, неудобства ввиде ночёвки в салоне и долгие ожидания на таможне, попутчики закрыли мои издержки и я даже был в наваре ввиде полного бака бензина. Женщина в Троицке возмущалась что транзитные номера дают на десять дней, она не успевает получить новые, у нее нет двести тысяч на легализацию
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