Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:12
В сети распространилось видео из Рудного. Автора - мужчину за кадром - возмутило изображение буквы "Z" на бампере автомобиля с российскими номерами. Владелец автотранспорта отказал ему в его просьбе удалить наклейку, после чего тот вызвал полицейских. Читать новость
нет слов. укр.патрмоты/укр.националисты докопались до буквы. давайте все буквы лат.языка запретим (ещё осталось 23 буквы). сразу вспомнился случай с ЛуисВитон когда им пришлось оправдываться за использование букв Z и V в своей продукции и рекламе.
Они вообще не знают никаких букв, эти люди и говорить наврят ли умеют.. А тем более отличать фирмы Найка от Баланса.. Это и для рядового гражданина сложно, не каждый купит такие кросовки за 80 тысяч. К кросовкам надо и форма за 200 тысяч, и стиль, и все такое.
У меня на авто в салоне на панели приклеены три иконки ещё от старого хозяйна остались. Так в бытность ещё таксистом неадекватные граждане цеплялись к этим иконам, пытались призвать меня к совести. Я их нападки пресекаю на корню, говорю им, что они на моей территории и не суйте носы куда вам не следует. Однажды молодой мулла просил высадить и отказался ехать. Тогда я перешёл в режим пассажира и попутно на ленте заказов выставил такой же заказ но по двойной цене. Водители усмекнули и никто не брал заказ от муллы. Вдоволь проторчал мулла на обочине и пошел на остановку.
господа-демонстранты своих z-способностей! большое спасибо вам за вашу гражданскую сознательность. а именно за то, что вы самостоятельно вешаете на себя этот значок, тем самым заведомо исключая случайные контакты нормальных, адекватных людей с вами.
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