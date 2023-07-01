Отправлено: - 23:28

111:

Вон с Казахстана уголовник, кого то изнасиловал, сел на зону в Украине, боец ЧВК, а если какой то удод так же хотел изнасиловать дитя, ты что, целовать его прикажешь ребенку или убить? Если и убили за педо, так и надо..

Цитата:А и с каких пор тебя беспокоят проблемы других стран?Ты у себя все проблемы решил?