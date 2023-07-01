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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 17:08
#7201
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Цитата:
Эл-починно:
есть доказательства?

Инфа от 111 - это аксиома, доказательств не требует :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 18:12
#7202
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Кто то из Уважаемых тут истерил по поводу брошенной и разбитой техники в начале наступления.
Она да, осталась, потому что была выполнена задача и освобождены территории.
Теперь ее вывозят на ремонт..
По возможности конечно восстановят..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 18:17
#7203
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Цитата:
111:

Да жёсткое видео, как один недо, ой ну не важно толкает танк! :lol: Вот это эвакуация

[Исправлено: Эл-починно, 01.07.2023 - 18:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 18:30
#7204
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Цитата:
Эл-починно:
ну не важно толкает танк!

Ну вот видишь, ты в насильнике педофиле увидел Святого, который не насиловал вовсе, а тут откуда то увидел, что военный, опираясь на машину, который на нее и запрыгнул впоследствии, каким то образом толкает танк, стоящий немного поодаль..
У тебя перед глазами какая то рябь..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 18:53
#7205
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Цитата:
111:
У тебя перед глазами какая то рябь..

рябь, это у тебя. Яне вижу ни какой эвакуации - реально. один толкает, другой прыгает. :lol:
Кто не скачет, тот москаль - не? 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 19:20
#7206
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Да к стати. Информация для всех, проживающих в Германии или имеющих знакомых и родственников там. За профессиональную чистку зубов у зубного врача, больничная касса возмещает 40 евро, не зависимо от того есть ли дополнительное страхование. В действии с ноября прошлого года. Прошу распространить и пользоваться.
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
12
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 21:33
#7207
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Цитата:
111:

Еще раз, сами украинские СМИ пишут что они убили военного во время перестрелки, которую сами начали. Вы не доверяете своим же источникам? Это странно как минимум.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 23:17
#7208
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Цитата:
DrDjekel:
Еще раз, сами украинские СМИ пишут

Где же?
Ну пишут и пишут.
Кто, за что, зачем.
Ты видел расследование?
Обычно в таких делах, когда оккупанты непосредственно там и никого не допускают, расследования могут идти годами, десятилетиями, за что убийцы убили детей..
Да, это безусловно военное преступление и оно будет расследоваться, когда будут все факты.
А они будут только тогда, когда их выкинет со своей земли народ Украины.
За своих детей то, надо и положено мстить и по полной..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 23:20
#7209
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 23:22
#7210
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Вон с Казахстана уголовник, кого то изнасиловал, сел на зону в Украине, боец ЧВК, а если какой то удод так же хотел изнасиловать дитя, ты что, целовать его прикажешь ребенку или убить? Если и убили за педо, так и надо..
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 23:28
#7211
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Цитата:
111:
Вон с Казахстана уголовник, кого то изнасиловал, сел на зону в Украине, боец ЧВК, а если какой то удод так же хотел изнасиловать дитя, ты что, целовать его прикажешь ребенку или убить? Если и убили за педо, так и надо..

А и с каких пор тебя беспокоят проблемы других стран?
Ты у себя все проблемы решил?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 23:44
#7212
Комментарий проходит проверку.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 23:56
#7213
Комментарий проходит проверку.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 00:06
#7214
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7787
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 01:16
#7215
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Цитата:
111:
У тебя есть какие то доказательства?

------А у тебя какие доказательства всей этой чуши что здесь выкладываешь ???
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