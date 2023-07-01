Кто то из Уважаемых тут истерил по поводу брошенной и разбитой техники в начале наступления. Она да, осталась, потому что была выполнена задача и освобождены территории. Теперь ее вывозят на ремонт.. По возможности конечно восстановят..
Ну вот видишь, ты в насильнике педофиле увидел Святого, который не насиловал вовсе, а тут откуда то увидел, что военный, опираясь на машину, который на нее и запрыгнул впоследствии, каким то образом толкает танк, стоящий немного поодаль.. У тебя перед глазами какая то рябь..
Да к стати. Информация для всех, проживающих в Германии или имеющих знакомых и родственников там. За профессиональную чистку зубов у зубного врача, больничная касса возмещает 40 евро, не зависимо от того есть ли дополнительное страхование. В действии с ноября прошлого года. Прошу распространить и пользоваться.
Где же? Ну пишут и пишут. Кто, за что, зачем. Ты видел расследование? Обычно в таких делах, когда оккупанты непосредственно там и никого не допускают, расследования могут идти годами, десятилетиями, за что убийцы убили детей.. Да, это безусловно военное преступление и оно будет расследоваться, когда будут все факты. А они будут только тогда, когда их выкинет со своей земли народ Украины. За своих детей то, надо и положено мстить и по полной..
Вон с Казахстана уголовник, кого то изнасиловал, сел на зону в Украине, боец ЧВК, а если какой то удод так же хотел изнасиловать дитя, ты что, целовать его прикажешь ребенку или убить? Если и убили за педо, так и надо..
111: Вон с Казахстана уголовник, кого то изнасиловал, сел на зону в Украине, боец ЧВК, а если какой то удод так же хотел изнасиловать дитя, ты что, целовать его прикажешь ребенку или убить? Если и убили за педо, так и надо..
А и с каких пор тебя беспокоят проблемы других стран? Ты у себя все проблемы решил?
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