Всякая всячина обо всем и обо всех.

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Визуальные проявления пьяницы становятся заметными далеко не сразу. Признаки начинают развиваться постепенно. С каждым последующим этапом развития недуга следы на лице алкоголика становятся все более выраженными. Большинство из них отражается на внешности:за счет неправильного оттока желчи становятся желтыми белки глаз, кожные покровы;лицо краснеет, так как стремительно повышается давление после употребления спиртного;кожа покрывается прыщами, сыпью;страдает область под глазами – образуются так называемые мешки, портящие внешний вид.