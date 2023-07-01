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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3169
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.23 - 23:43
#13576
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Памятник женской сумочке

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.23 - 23:46
#13577
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Цитата:
Козлов я:
Памятник женской сумочке

Ниче себе, не знал, я ей уже четвертую за год беру..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.23 - 23:55
#13578
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Эх, жизнь хороша...

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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:07
#13579
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Да уш!

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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:09
#13580
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Стать зависимым от спиртного может каждый: для этого необязательно употреблять именно крепкий алкоголь. Организм реагирует на любой этанолсодержащий напиток – возникает алкогольное отравление. Со временем формируется физическая тяга. Значение уровня алкоголя в крови получается аналогичным, будь то 100 грамм водки или же 2 литра пива.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:10
#13581
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Со временем происходит изменение естественных биохимических процессов. Формируется физическая тяга, когда человеку нужен этанол постоянно. Однако это происходит не сразу, а после появления психологической зависимости. Первоначально выпивка нужна для преодоления комплексов или в попытке справиться с проблемами, снять стресс. Со временем подобное решение становится единственно приемлемым.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:11
#13582
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Визуальные проявления пьяницы становятся заметными далеко не сразу. Признаки начинают развиваться постепенно. С каждым последующим этапом развития недуга следы на лице алкоголика становятся все более выраженными. Большинство из них отражается на внешности:за счет неправильного оттока желчи становятся желтыми белки глаз, кожные покровы;лицо краснеет, так как стремительно повышается давление после употребления спиртного;кожа покрывается прыщами, сыпью;страдает область под глазами – образуются так называемые мешки, портящие внешний вид.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:12
#13583
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Длительный прием этанолсодержащих напитков чреват значительными нарушениями психики. Высок риск развития алкогольного галлюциноза. Часто больные слышат голоса, которые оскорбляют их, говорят неприятные вещи, нередко носят угрожающий характер. Наиболее распространенным расстройством является делирий, иначе именуемый белой горячкой. При галлюцинозе нет нарушений сознания. Пациент продолжает ориентироваться во времени. У некоторых больных недуг становится хроническим.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:12
#13584
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Деградация личности является довольно частым спутником зависимости. Значительно снижаются интеллектуальные способности, стрессоустойчивость. Пьющий скрытен, малоразговорчив. Все возрастающая доза спиртного негативно влияет на возможность адекватного восприятия действительности. С утра больной не помнит, что происходило накануне, пока он был агрессивен или же пребывал в бессознательном состоянии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:53
#13585
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Вытаскиваем тесто

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:56
#13586
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Режем мясо

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 00:59
#13587
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Раскладываем мясо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 01:00
#13588
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Ну вот и все..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7787
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.23 - 01:46
#13589
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Цитата:
111:
За настоящие деньги..

-------------- :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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