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≡ Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47095
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:12
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В сети распространилось видео из Рудного. Автора - мужчину за кадром - возмутило изображение буквы "Z" на бампере автомобиля с российскими номерами. Владелец автотранспорта отказал ему в его просьбе удалить наклейку, после чего тот вызвал полицейских.
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
17
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 14:37
#15
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нет слов.:-(
укр.патрмоты/укр.националисты докопались до буквы. давайте все буквы лат.языка запретим (ещё осталось 23 буквы).
сразу вспомнился случай с ЛуисВитон когда им пришлось оправдываться за использование букв Z и V в своей продукции и рекламе.:-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12746
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 15:43
#16
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У меня кросовки есть с буквой z и че теперь любой нацик будет просить их снять? Кстати у пана Зеленского точно такие же.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
214
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 16:04
#17
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Идиотизм. Тогда надо убрать букву Z с нового латинского алфавита казахского языка. Заодно и с английского. И у кого старые столичные номера на машинах остались, тоже рекомендовать закрасить Z.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1767
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 18:32
#18
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Цитата:
Vit:

Это N.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12746
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 20:52
#19
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Цитата:
КГСПС:
Я знаю че за фирма))) Но всё равно когда идешь она кажется буквой Z.) а пещерные люди не в курсе что есть такая фирма.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27389
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 21:08
#20
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Цитата:
Vit:
пещерные люди не

Они вообще не знают никаких букв, эти люди и говорить наврят ли умеют..
А тем более отличать фирмы Найка от Баланса..
Это и для рядового гражданина сложно, не каждый купит такие кросовки за 80 тысяч.
К кросовкам надо и форма за 200 тысяч, и стиль, и все такое.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
759
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 23:11
#21
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Посмотрел ютуб.
Много думал.
Написал статью в газете...


:lol: ;-)
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4389
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 02.07.23 - 00:45
#22
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Цитата:
Skeptic:
Действия инициатора этого действа - пропаганда нацизма.

Сначала изучите признаки нацизма!
Пацан правильно сделал!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4389
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 02.07.23 - 00:47
#23
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Цитата:
DrDjekel:
Почему какой-то непонятный человек может ко мне подойти и попросить что-то убрать с моего личного имущества?)

То есть, можно фашистскую свастику налепить и никто не имеет права предъявить за это?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4389
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 02.07.23 - 00:50
#24
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Цитата:
111:
Они вообще не знают никаких букв, эти люди и говорить наврят ли умеют..

Они сразу мочат...)))
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