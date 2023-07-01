Отправлено: - 21:08

Vit:

пещерные люди не

Цитата:Они вообще не знают никаких букв, эти люди и говорить наврят ли умеют..А тем более отличать фирмы Найка от Баланса..Это и для рядового гражданина сложно, не каждый купит такие кросовки за 80 тысяч.К кросовкам надо и форма за 200 тысяч, и стиль, и все такое.