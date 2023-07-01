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≡ «Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие дефекты нашли при проверке нового асфальта на проспекте Абая в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47093
«Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие дефекты нашли при проверке нового асфальта на проспекте Абая в Костанае?
Отправлено: 01.07.23 - 11:11
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- Если найдем недочеты - заставим подрядчика переделать работу до конца июля, если же нет, они пока оставят все как есть, но в любом случае гарантийный срок у нового асфальта - 3 года, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1223
Re: «Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие...
Отправлено: 01.07.23 - 11:11
#1
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Не знаю,по колее в городе и на трассе сразу определяешь кто строил эти дороги. У нас на работе,правда армяне,положили асфальт и СРАЗУ же по нему поехали фуры и,никакого шифера и тем более колеи!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27375
«Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие дефекты нашли при проверке нового асфальта на проспекте Абая в Костанае?
Отправлено: 01.07.23 - 12:16
#2
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То что слишком рано открыли, сделали на всякий случай, для отмазки разумеется.
Все равно идепльно то не сделают..
Но молодцы, могут хоть так.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
309
Re: «Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие...
Отправлено: 01.07.23 - 13:58
#3
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- Если найдем недочеты - заставим подрядчика переделать работу.
Где-то, раздался ржач Лобанова, директора АБЗплюс. Республиканскую трассу в прошлом году не доделал, всё равно подряды дали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4344
Re: «Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие...
Отправлено: 01.07.23 - 17:48
#4
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Отмазка ХОРОШАЯ - и мы не при делах и акимат завязан: - На многое это УКАЗЫВАЕТ и в том числе на КОРРУПЦИОННУЮ составляющую.
Как сказал бывший ЕБЛН : "...нигде в мире нет таких дорог, как в Казахстане...."
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7784
Re: «Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие...
Отправлено: 01.07.23 - 18:14
#5
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гарантийный срок у нового асфальта - 3 года-------------Не буду точно утверждать , на в Германии действуют дороги , построенные еще перед второй мировой . Надеюсь , Марик просветить тут нас ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27375
«Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие дефекты нашли при проверке нового асфальта на проспекте Абая в Костанае?
Отправлено: 01.07.23 - 18:37
#6
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Цитата:
Гога:
Надеюсь , Марик просветить тут нас ???

Что тут просвещать?
Давным давно всем известно, что экономическое чудо как и дороги в Германии сделаны были благодаря Гитлеру и ставленнику инженера дорог и автобанов Фрицу..
Если бы не Гитлер, то жили бы сейчас как какие нибудь молдаване в центре Ойропы..
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
12
«Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие дефекты нашли при проверке нового асфальта на проспекте Абая в Костанае?
Отправлено: 01.07.23 - 22:09
#7
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