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«Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие дефекты нашли при проверке нового асфальта на проспекте Абая в Костанае?
«Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие дефекты нашли при проверке нового асфальта на проспекте Абая в Костанае?
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