Отправлено: - 18:37

Гога:

Надеюсь , Марик просветить тут нас ???

Цитата:Что тут просвещать?Давным давно всем известно, что экономическое чудо как и дороги в Германии сделаны были благодаря Гитлеру и ставленнику инженера дорог и автобанов Фрицу..Если бы не Гитлер, то жили бы сейчас как какие нибудь молдаване в центре Ойропы..