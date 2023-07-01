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≡ Смерть костанайца на допросе в ДП Шымкента: полицейским вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47093
Смерть костанайца на допросе в ДП Шымкента: полицейским вынесли приговор
Отправлено: 01.07.23 - 18:06
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В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента вынесли приговор четверым полицейским, на допросе у которых умер подозреваемый. Троих обвиняли в пытках, совершённых группой лиц, которые повлекли по неосторожности смерть потерпевшего.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25946
Re: Смерть костанайца на допросе в ДП Шымкента: полицейским...
Отправлено: 01.07.23 - 18:06
#1
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Ого. Полковники - орудуют... 8-) :-o
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