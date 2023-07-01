Отправлено: - 16:11

DrDjekel:

В этом же телеграмм канале: подростки погибли во время перестрелки, которую сами же и начали, убив военнослужащего ВС РФ.

Цитата:Хм..У тебя есть какие то доказательства?Да, фото есть и видео, звонки, что "Их двое уже все", кого Из, непонятно.Да, в мае одного пытали, выбивали показания, потом отпустили.А вот сейчас есть данные, кого они там убили, расследование и все такое?Думается у тебя этого нет.Просто есть доказанная смерть от рук оккупантов этих пацанов.Не они пришли в Россию убивать.Убили их как видим.Без разницы, русский это или армян..