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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 13:42
Цитата:
Обычная практика соросят и Госдепа. Обвинять противника в преступлениях, которые сам совершаешь или готовишья совершить.
Фабрики ботов на деньги США существуют не первый год. А когда правда вскрылась и о них стало известно всем, стали появляться такие вот "комиксы".
Что называется "на воре шапка горит".
Эл-починно:
Да чё возраждать то?
Да чё возраждать то?
Обычная практика соросят и Госдепа. Обвинять противника в преступлениях, которые сам совершаешь или готовишья совершить.
Фабрики ботов на деньги США существуют не первый год. А когда правда вскрылась и о них стало известно всем, стали появляться такие вот "комиксы".
Что называется "на воре шапка горит".
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 13:51
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1250
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 14:15
Цитата:
а про Канапьянова коммент удален, видимо не по теме, или передергивание
yudjin:
А то
А то
а про Канапьянова коммент удален, видимо не по теме, или передергивание
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 14:31
Цитата:
Ого, оказывается в разных странах есть службы, которые формируют политические взгляды жителей разных стран, ну нечего себе. Вот это конечно срыв покровов. А есть какая-нибудь правда? Что миром правят рептилоиды, а Гитлер на самом деле строит военную базу на луне с целью захвата планеты земля?
111:
Ого, оказывается в разных странах есть службы, которые формируют политические взгляды жителей разных стран, ну нечего себе. Вот это конечно срыв покровов. А есть какая-нибудь правда? Что миром правят рептилоиды, а Гитлер на самом деле строит военную базу на луне с целью захвата планеты земля?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 15:04
Мда уж.
Сколько можно убивать.
Вечная память..
[Исправлено: 111, 01.07.2023 - 15:16]
Сколько можно убивать.
Вечная память..
[Исправлено: 111, 01.07.2023 - 15:16]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 15:51
Цитата:
В этом же телеграмм канале: подростки погибли во время перестрелки, которую сами же и начали, убив военнослужащего ВС РФ.
111:
В этом же телеграмм канале: подростки погибли во время перестрелки, которую сами же и начали, убив военнослужащего ВС РФ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 15:52
Ну что там по сводкам?
Тишина, после освобождения Ровнополя?
Я еще вчерашнюю не смотрел, надо как то..
Тишина, после освобождения Ровнополя?
Я еще вчерашнюю не смотрел, надо как то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:02
Что то скушно стало, и z-патриоты сегодня как то не особо накидываются, только вот за человека, изнасиловавшего чью то дочь, которого я назвал преступником, ругаются..
Оказывается я задел честь и достоинство изнасилователя и теперь закон, их собственный, не на моей стороне..
Ну хоть что то..
Я извинился..
И то не скушно было
.
Оказывается я задел честь и достоинство изнасилователя и теперь закон, их собственный, не на моей стороне..
Ну хоть что то..
Я извинился..
И то не скушно было
.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:11
Цитата:
Хм..
У тебя есть какие то доказательства?
Да, фото есть и видео, звонки, что "Их двое уже все", кого Из, непонятно.
Да, в мае одного пытали, выбивали показания, потом отпустили.
А вот сейчас есть данные, кого они там убили, расследование и все такое?
Думается у тебя этого нет.
Просто есть доказанная смерть от рук оккупантов этих пацанов.
Не они пришли в Россию убивать.
Убили их как видим.
Без разницы, русский это или армян..
DrDjekel:
В этом же телеграмм канале: подростки погибли во время перестрелки, которую сами же и начали, убив военнослужащего ВС РФ.
В этом же телеграмм канале: подростки погибли во время перестрелки, которую сами же и начали, убив военнослужащего ВС РФ.
Хм..
У тебя есть какие то доказательства?
Да, фото есть и видео, звонки, что "Их двое уже все", кого Из, непонятно.
Да, в мае одного пытали, выбивали показания, потом отпустили.
А вот сейчас есть данные, кого они там убили, расследование и все такое?
Думается у тебя этого нет.
Просто есть доказанная смерть от рук оккупантов этих пацанов.
Не они пришли в Россию убивать.
Убили их как видим.
Без разницы, русский это или армян..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:12
Цитата:
А ты до сих пор думаешь что Гитлер поджег себя и испарился на микроны?
И да, Пригожин этого не скрывает, у него это все было..
[Исправлено: 111, 01.07.2023 - 16:13]
DrDjekel:
ибудь правда? Что миром правят рептилоиды, а Гитлер
ибудь правда? Что миром правят рептилоиды, а Гитлер
А ты до сих пор думаешь что Гитлер поджег себя и испарился на микроны?
И да, Пригожин этого не скрывает, у него это все было..
[Исправлено: 111, 01.07.2023 - 16:13]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:19
Цитата:
А эта информация откуда, есть доказательства?
111:
А ты до сих пор думаешь что Гитлер поджег себя и испарился на микроны?
А ты до сих пор думаешь что Гитлер поджег себя и испарился на микроны?
А эта информация откуда, есть доказательства?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:22
Цитата:
Тебе не хватает того, что я извинился перед тем Святым человеком, который просто изнасиловал чье то дитя и сказал на него Преступник?
Надо перед Гитлером извиниться или что?
Эл-починно:
эта информация откуда, есть доказательства?
эта информация откуда, есть доказательства?
Тебе не хватает того, что я извинился перед тем Святым человеком, который просто изнасиловал чье то дитя и сказал на него Преступник?
Надо перед Гитлером извиниться или что?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:23
Гитлер , извини!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:30
Марик, прими уже нормальный образ. И подумай ещё раз, что ты тут пишешь.
Цитата:
чисто нейтральное сообщение.
Цитата:
Эл-починно:
Тебе не хватает того, что я извинился перед тем Святым человеком, который просто изнасиловал чье то дитя и сказал на него Преступник?
Тебе не хватает того, что я извинился перед тем Святым человеком, который просто изнасиловал чье то дитя и сказал на него Преступник?
чисто нейтральное сообщение.
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1560
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 17:03
Цитата:
Инфа - сотка, как говорится
Эл-починно:
А эта информация откуда,
А эта информация откуда,
Инфа - сотка, как говорится
-
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