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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 13:42
#7186
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Цитата:
Эл-починно:
Да чё возраждать то?

:-) Обычная практика соросят и Госдепа. Обвинять противника в преступлениях, которые сам совершаешь или готовишья совершить.
Фабрики ботов на деньги США существуют не первый год. А когда правда вскрылась и о них стало известно всем, стали появляться такие вот "комиксы".
:-) Что называется "на воре шапка горит".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 13:51
#7187
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Цитата:
Эл-починно:
Работает как видим наладом тут!

А то
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1250
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 14:15
#7188
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Цитата:
yudjin:
А то

а про Канапьянова коммент удален, видимо не по теме, или передергивание
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
10
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 14:31
#7189
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Цитата:
111:


Ого, оказывается в разных странах есть службы, которые формируют политические взгляды жителей разных стран, ну нечего себе. Вот это конечно срыв покровов. А есть какая-нибудь правда? Что миром правят рептилоиды, а Гитлер на самом деле строит военную базу на луне с целью захвата планеты земля?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 15:04
#7190
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Мда уж.
Сколько можно убивать.
Вечная память..




[Исправлено: 111, 01.07.2023 - 15:16]
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
10
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 15:51
#7191
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Цитата:
111:


В этом же телеграмм канале: подростки погибли во время перестрелки, которую сами же и начали, убив военнослужащего ВС РФ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 15:52
#7192
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Ну что там по сводкам?
Тишина, после освобождения Ровнополя?
Я еще вчерашнюю не смотрел, надо как то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:02
#7193
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Что то скушно стало, и z-патриоты сегодня как то не особо накидываются, только вот за человека, изнасиловавшего чью то дочь, которого я назвал преступником, ругаются..
Оказывается я задел честь и достоинство изнасилователя и теперь закон, их собственный, не на моей стороне..
Ну хоть что то..
Я извинился..
И то не скушно было
.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:11
#7194
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Цитата:
DrDjekel:
В этом же телеграмм канале: подростки погибли во время перестрелки, которую сами же и начали, убив военнослужащего ВС РФ.

Хм..
У тебя есть какие то доказательства?
Да, фото есть и видео, звонки, что "Их двое уже все", кого Из, непонятно.
Да, в мае одного пытали, выбивали показания, потом отпустили.
А вот сейчас есть данные, кого они там убили, расследование и все такое?
Думается у тебя этого нет.
Просто есть доказанная смерть от рук оккупантов этих пацанов.
Не они пришли в Россию убивать.
Убили их как видим.
Без разницы, русский это или армян..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:12
#7195
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Цитата:
DrDjekel:
ибудь правда? Что миром правят рептилоиды, а Гитлер

А ты до сих пор думаешь что Гитлер поджег себя и испарился на микроны?
И да, Пригожин этого не скрывает, у него это все было..

[Исправлено: 111, 01.07.2023 - 16:13]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:19
#7196
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Цитата:
111:
А ты до сих пор думаешь что Гитлер поджег себя и испарился на микроны?

А эта информация откуда, есть доказательства?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:22
#7197
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Цитата:
Эл-починно:
эта информация откуда, есть доказательства?

Тебе не хватает того, что я извинился перед тем Святым человеком, который просто изнасиловал чье то дитя и сказал на него Преступник?
Надо перед Гитлером извиниться или что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:23
#7198
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Гитлер , извини!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1987
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 16:30
#7199
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Марик, прими уже нормальный образ. И подумай ещё раз, что ты тут пишешь.
Цитата:
Эл-починно:
Тебе не хватает того, что я извинился перед тем Святым человеком, который просто изнасиловал чье то дитя и сказал на него Преступник?

чисто нейтральное сообщение.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1560
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 17:03
#7200
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Цитата:
Эл-починно:
А эта информация откуда,

Инфа - сотка, как говорится :lol: 8-) :-o
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