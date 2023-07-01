Re: «Слишком рано открыли для движения автомобилей» - Какие...

Отправлено: - 11:11

Не знаю,по колее в городе и на трассе сразу определяешь кто строил эти дороги. У нас на работе,правда армяне,положили асфальт и СРАЗУ же по нему поехали фуры и,никакого шифера и тем более колеи!