Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:12
В сети распространилось видео из Рудного. Автора - мужчину за кадром - возмутило изображение буквы "Z" на бампере автомобиля с российскими номерами. Владелец автотранспорта отказал ему в его просьбе удалить наклейку, после чего тот вызвал полицейских. Читать новость
Почему какой-то непонятный человек может ко мне подойти и попросить что-то убрать с моего личного имущества?) Статья 438 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V» гласит:- Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.
Автор комментария не зная гражданства участников видео, делает выводы о том что они приехали что-то воровать. Подтверждения того, что участники видео совершили правонарушения нет, таким образом автор своими домыслами обвиняет участников видео в планируемых противоправных действиях. Кодекс РК Об административных правонарушениях, Статья 73-3. Клевета1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – влечет штраф на физическое лицо в размере ста шестидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере пятисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать суток.
Глупая предъява со стороны автора, ничего страшного не сделал хозяин мерседеса, наклейка сама по себе ничего не несёт, Россия по любому устоит, пусть с потерями, пусть под санкциями, но такая у неё судьба, и да хозяйка мерседеса тоже ничего , короче АВТОР САМ НЕ ПРАВ
DrDjekel: Автор комментария не зная гражданства участников видео, делает выводы о том что они приехали что-то воровать. Подтверждения того, что участники видео совершили правонарушения нет, таким образом автор своими домыслами обвиняет участников видео в планируемых противоправных действиях.
Что вы, что вы! Редакция этого не видит или не хочет видеть. Тут словесный понос одобряют, поддерживают и не затыкают. А еще не видят они и никогда не разместят видео с неким безработным Мейрамом Канапьяновым, который угрожал русским в Казахстане. Видео можно найти тут
Не вдаваясь в глубь конфликта и войны в целом, конкретно в данной ситуации не стоит ходить по городу, посёлку, селу, (нужное подчеркнуть) и приставать к людям, нормальные люди ну и что что поддерживают Z кампанию, Россия вроде как сама это заварила сама и разгребет, и поверьте в любом состоянии красном, синем, белом способна навтыкать таким вот бдительным, кто его вообще уполномочил приставать к людям и занимать время, лучше кривым асфальтом занялся бы и сухими елками, к акимам лучше приставал бы
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