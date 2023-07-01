Отправлено: - 13:35

DrDjekel:

Автор комментария не зная гражданства участников видео, делает выводы о том что они приехали что-то воровать. Подтверждения того, что участники видео совершили правонарушения нет, таким образом автор своими домыслами обвиняет участников видео в планируемых противоправных действиях.

Цитата:Что вы, что вы! Редакция этого не видит или не хочет видеть. Тут словесный понос одобряют, поддерживают и не затыкают.А еще не видят они и никогда не разместят видео с неким безработным Мейрамом Канапьяновым, который угрожал русским в Казахстане.Видео можно найти