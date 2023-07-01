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≡ Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47092
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:12
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В сети распространилось видео из Рудного. Автора - мужчину за кадром - возмутило изображение буквы "Z" на бампере автомобиля с российскими номерами. Владелец автотранспорта отказал ему в его просьбе удалить наклейку, после чего тот вызвал полицейских.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
959
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:12
#1
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Действия инициатора этого действа - пропаганда нацизма.

[Исправлено: Skeptic, 01.07.2023 - 12:12]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
256
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 12:14
#2
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Правильно сделал автор. Нечего здесь делать этим z-патриотам, пришибленные пропагандой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 12:14
#3
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Залетные z-патриоты что то делают у нас, вынюхивают где украсть и что смародерить по видимому..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25945
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 12:19
#4
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Цитата:
111:
где украсть и что смародерить по видимому..

Марик, смотри, унитаз твой - стырят... :lol: ;-)
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
7
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 12:34
#5
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Почему какой-то непонятный человек может ко мне подойти и попросить что-то убрать с моего личного имущества?) Статья 438 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V» гласит:- Заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1978
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:40
#6
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За буковку вцепились, мда уж?
"Мозги не брови, если нет, не нарисуешь" (с) Раневская. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:42
#7
Комментарий удален модератором.
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
7
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:42
#8
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Автор комментария не зная гражданства участников видео, делает выводы о том что они приехали что-то воровать. Подтверждения того, что участники видео совершили правонарушения нет, таким образом автор своими домыслами обвиняет участников видео в планируемых противоправных действиях. Кодекс РК Об административных правонарушениях, Статья 73-3. Клевета1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – влечет штраф на физическое лицо в размере ста шестидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок пятнадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере пятисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать суток.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 12:47
#9
Комментарий удален модератором.
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О
* ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
7
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 13:24
#10
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Глупая предъява со стороны автора, ничего страшного не сделал хозяин мерседеса, наклейка сама по себе ничего не несёт, Россия по любому устоит, пусть с потерями, пусть под санкциями, но такая у неё судьба, и да хозяйка мерседеса тоже ничего :oops:, короче АВТОР САМ НЕ ПРАВ
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3168
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 13:25
#11
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1668
Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка "Z" на автомобиле возмутила рудничанина
Отправлено: 01.07.23 - 13:34
#12
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Цитата:
признаков правонарушения в действиях водителя Mercedes не выявили


Vсе праVильнO. ОтVалите. ZаконОдательно Zапретите , букVу Z тОгда и рОт ОткрыVайте

[Исправлено: Змея Подколодная, 01.07.2023 - 13:35]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9488
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 13:35
#13
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Цитата:
DrDjekel:
Автор комментария не зная гражданства участников видео, делает выводы о том что они приехали что-то воровать. Подтверждения того, что участники видео совершили правонарушения нет, таким образом автор своими домыслами обвиняет участников видео в планируемых противоправных действиях.

Что вы, что вы! Редакция этого не видит или не хочет видеть. Тут словесный понос одобряют, поддерживают и не затыкают.
А еще не видят они и никогда не разместят видео с неким безработным Мейрамом Канапьяновым, который угрожал русским в Казахстане.
Видео можно найти тут
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О
* ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
7
Re: Скрыть дефект, или скрытая пропаганда? - Наклейка...
Отправлено: 01.07.23 - 13:37
#14
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Не вдаваясь в глубь конфликта и войны в целом, конкретно в данной ситуации не стоит ходить по городу, посёлку, селу, (нужное подчеркнуть) и приставать к людям, нормальные люди ну и что что поддерживают Z кампанию, Россия вроде как сама это заварила сама и разгребет, и поверьте в любом состоянии красном, синем, белом способна навтыкать таким вот бдительным, кто его вообще уполномочил приставать к людям и занимать время, лучше кривым асфальтом занялся бы и сухими елками, к акимам лучше приставал бы :-P
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