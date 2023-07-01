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≡ Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47092
Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае
Отправлено: 01.07.23 - 11:07
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Оба несчастных случая произошли 30 июня. Первое происшествие случилось на пр. Кобланды-Батыра. Второе на ул.Уральской. Годовалый и двухлетний дети выпали из окна оставшись без присмотра родителей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13761
Re: Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае
Отправлено: 01.07.23 - 11:07
#1
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государство уже должно вмешаться в эту проблему
есть же куча фирм которые устанавливают решетки на окна
какие хочешь и железные и пластиковые
должны выделятся субсидии для семей с малолетними детьми на установку решеток да они и стоят не шибко дорого
ужас же как представлю что ребенок ощущает когда у него сетка оконная проваливается в пропасть и он за ней....
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
312
Re: Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае
Отправлено: 01.07.23 - 11:13
#2
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Единственным реальным способом избежать данной проблемы - установка окон с "форточкой" сверху или по образу советских форточек на 1/4 от всего окна в верхнем углу.
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DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
7
Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае
Отправлено: 01.07.23 - 11:13
#3
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Это все конечно хорошо и правильно. Только вот родители должны сами понимать всю ответственность. Когда у нас родился ребенок мы сразу поставили сложное открывание и защиту от детей. Если государство во всем будет помогать, то для чего человеку голова?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Re: Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае
Отправлено: 01.07.23 - 12:06
#4
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Мы такие вот взяли на эту сторону, по 2500, правда на другой стороне где холодный балкон нету, ребенка одного не оставляем никогда, хотя он может и при нас незаметно в окно посмотреть..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1249
Re: Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае
Отправлено: 01.07.23 - 13:23
#5
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Цитата:
abaika95:
государство уже должно вмешаться в эту проблему

По-другому похоже и не получится, скольк случаев было, и сколько еще будет...
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