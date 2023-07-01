Re: Два ребенка выпали из окон за один день в Костанае

Отправлено: - 11:07

государство уже должно вмешаться в эту проблему

есть же куча фирм которые устанавливают решетки на окна

какие хочешь и железные и пластиковые

должны выделятся субсидии для семей с малолетними детьми на установку решеток да они и стоят не шибко дорого

ужас же как представлю что ребенок ощущает когда у него сетка оконная проваливается в пропасть и он за ней....