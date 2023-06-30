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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 23:30
#7171
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Цитата:
Эл-починно:
Не, этим тут ты занимаешься, я тут не причём. Т

Ну, начинается..
Ты например занял позицию одних славян, и говоришь про других гадости..
Хотя казалось бы..
Ну например вы начнете убивать допустим своих братьев австрийцев, нападете на них как Гитлер, под утро и начнете бомбить..
И представляешь, я подсуживаю, мочите гадов, мочите и тд..
И вы радуясь, что кто то за вам, убиваете еще больше, бомбите пиццерии с детьми, жилые здания, взрываете плотины, мародерствуете и бегаете с унитазами вокруг всего этого..
То есть мне как будто выгодно, чтоб вы друг друга поубивали.
Со стороны выглядит именно так..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 23:34
#7172
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Цитата:
111:
Ну например вы начнете убивать допустим своих братьев австрийцев, нападете на них как Гитлер, под утро и начнете бомбить..

Бред кокой то.Цитата:
111:
И представляешь, я подсуживаю, мочите гадов, мочите и тд..

Не, не представляю!
Цитата:
111:
То есть мне как будто выгодно, чтоб вы друг друга поубивали.

Ну ты так тут всё сам всё настроил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 23:58
#7173
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Цитата:
Эл-починно:
Не, не представляю!

Так никто и не представлял, что русские нападут на своих же русских..
Единый вроде народ.
Уже в прошлом конечно же.
Сейчас русских мирных жителей Украины погибает не меньше этнических украинцев.
Вот ведь как..
Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:04
#7174
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Цитата:
111:
Так никто и не представлял, что русские нападут на своих же русских.. Единый вроде народ.

И сегодня единный, ты просто , что то путаешь.Цитата:
111:
Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..

Большего бреда в жизни не читал. Сам себе уничтожил, то чем обогатиться хотел? Мда логика? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:15
#7175
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Цитата:
Эл-починно:
Сам себе уничтожил,

Что уничтожил то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:19
#7176
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Под только Бахмутом крупнейшее месторождение соли, крупнейшие склады шампанских вин, гипс.
А сколько этого добра по всей Украине..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:29
#7177
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Цитата:
111:
Что уничтожил то?

Ну газопроводы, ты уж следи за мыслью! 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:41
#7178
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Радость по поводу гибели тех, кто был в пицерии

🤬 «Удар по Краматорску – просто шик», - z-патриоты радуются ударам по мирным людям«Слушайте, вот этот удар по Краматорску - это просто шик! Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал и кто его осуществил. Песня просто! Просто песня! Мое старое военное сердце радуется», - радуется российский генерал Андрей Картаполов в эфире Соловьева.🇺🇦 Украина Сейчас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:44
#7179
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Цитата:
Эл-починно:
Ну газопроводы, ты уж

Хех..
Как можно уничтожить газопроводы, милый мой?
Да и строятся они в пять минут.
Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства.
Просто чей то вагон для доставки..
Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:46
#7180
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Тем более по газопроводам по моему через Украину еще идет что то, какик то обязательства выполняются перед Ойросоюзом..
Их никто не трогает.
Тот же аммиачный провод.
Да, там его взорвали россияне, но они тупо бомбят все, потом украинцы восстанавливают по просьбе России..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:49
#7181
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Признали иноагентом..
Эх Гребенщиков, это же ярлык врага народа..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 00:52
#7182
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Цитата:
111:
как можно уничтожить газопроводы, милый мой?

Ну для начала, я тебе не милый твой. :lol:
Ну а для дальнейшего дискутирования, проспись сначала.
;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 01:02
#7183
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Пригожин ликвидирует свой медиа-холдинг "Патриот", в который входила знаменитая "фабрика троллей"Также холдинг включал в себя РИА ФАН, "Народные Новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания.На данный момент все сотрудники в стадии увольнения.Это довольно странный шаг, свидетельствующий о том, что конфликт не исчерпан, и Пригожин с криками "так не доставайся же ты никому" решил угробить фабрику до того, как ее приберет к рукам кто-то другой. Если это действительно так – будет прекрасно. Уверены, что весь мир вздохнет свободнее, когда исчезнут десятки тысяч ботов, бодро кричащих «соснем за путена» на почти всех языках мира. Хотя и есть сомнения, поскольку инструмент оказался действительно эффективным и скорее всего, "фабрика троллей" в том или ином виде будет возрождена.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 13:17
#7184
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Цитата:
Skeptic: а вот местные за 30 сребреников Родину продают...

хах, так-то некоторые просто пытаются свою ж продать, и работают пока что за бесплатно))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1978
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.07.23 - 13:23
#7185
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Цитата:
111:
фабрика троллей" в том или ином виде будет возрождена.

Да чё возраждать то? Работает как видим наладом тут! :lol: 8-)
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