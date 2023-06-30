Эл-починно: Не, этим тут ты занимаешься, я тут не причём. Т
Ну, начинается.. Ты например занял позицию одних славян, и говоришь про других гадости.. Хотя казалось бы.. Ну например вы начнете убивать допустим своих братьев австрийцев, нападете на них как Гитлер, под утро и начнете бомбить.. И представляешь, я подсуживаю, мочите гадов, мочите и тд.. И вы радуясь, что кто то за вам, убиваете еще больше, бомбите пиццерии с детьми, жилые здания, взрываете плотины, мародерствуете и бегаете с унитазами вокруг всего этого.. То есть мне как будто выгодно, чтоб вы друг друга поубивали. Со стороны выглядит именно так..
Так никто и не представлял, что русские нападут на своих же русских.. Единый вроде народ. Уже в прошлом конечно же. Сейчас русских мирных жителей Украины погибает не меньше этнических украинцев. Вот ведь как.. Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..
🤬 «Удар по Краматорску – просто шик», - z-патриоты радуются ударам по мирным людям«Слушайте, вот этот удар по Краматорску - это просто шик! Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал и кто его осуществил. Песня просто! Просто песня! Мое старое военное сердце радуется», - радуется российский генерал Андрей Картаполов в эфире Соловьева.🇺🇦 Украина Сейчас
Хех.. Как можно уничтожить газопроводы, милый мой? Да и строятся они в пять минут. Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства. Просто чей то вагон для доставки.. Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..
Тем более по газопроводам по моему через Украину еще идет что то, какик то обязательства выполняются перед Ойросоюзом.. Их никто не трогает. Тот же аммиачный провод. Да, там его взорвали россияне, но они тупо бомбят все, потом украинцы восстанавливают по просьбе России..
Пригожин ликвидирует свой медиа-холдинг "Патриот", в который входила знаменитая "фабрика троллей"Также холдинг включал в себя РИА ФАН, "Народные Новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания.На данный момент все сотрудники в стадии увольнения.Это довольно странный шаг, свидетельствующий о том, что конфликт не исчерпан, и Пригожин с криками "так не доставайся же ты никому" решил угробить фабрику до того, как ее приберет к рукам кто-то другой. Если это действительно так – будет прекрасно. Уверены, что весь мир вздохнет свободнее, когда исчезнут десятки тысяч ботов, бодро кричащих «соснем за путена» на почти всех языках мира. Хотя и есть сомнения, поскольку инструмент оказался действительно эффективным и скорее всего, "фабрика троллей" в том или ином виде будет возрождена.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать