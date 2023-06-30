Отправлено: - 23:30

Эл-починно:

Не, этим тут ты занимаешься, я тут не причём. Т

Цитата:Ну, начинается..Ты например занял позицию одних славян, и говоришь про других гадости..Хотя казалось бы..Ну например вы начнете убивать допустим своих братьев австрийцев, нападете на них как Гитлер, под утро и начнете бомбить..И представляешь, я подсуживаю, мочите гадов, мочите и тд..И вы радуясь, что кто то за вам, убиваете еще больше, бомбите пиццерии с детьми, жилые здания, взрываете плотины, мародерствуете и бегаете с унитазами вокруг всего этого..То есть мне как будто выгодно, чтоб вы друг друга поубивали.Со стороны выглядит именно так..