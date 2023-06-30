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≡ Дачная закуска, или Не выбрасывайте стрелки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47089
Дачная закуска, или Не выбрасывайте стрелки
Отправлено: 30.06.23 - 23:21
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Как только на даче чеснок выгонит стрелки, дачники начинают их выламывать. Одни просто выбрасывают, другие делают с их использованием настои для отпугивания вредителей. А третьи едят, да с каким удовольствием.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25944
Re: Дачная закуска, или Не выбрасывайте стрелки
Отправлено: 30.06.23 - 23:21
#1
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Жить не могу,без чеснока. :lol: :-P
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