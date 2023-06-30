Отправлено: - 22:23

ACROS:

Всё верно: я уже писал об этом: - нужен элементарный ПИНОК Президента.

Цитата:Нормальным людям, пинка не надо. А людям живших 30-ть лет во лжи, он (пинок) уже не поможет. Сложно перестроить и переправить то, что уже по течению течёт.