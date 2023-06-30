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≡ «4% мы дарим дяде» — Реакция предпринимателей на отказ депутатов снизить ставку розничного налога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47089
«4% мы дарим дяде» — Реакция предпринимателей на отказ депутатов снизить ставку розничного налога
Отправлено: 30.06.23 - 15:43
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В трех регионах области маслихаты не поддержали предложения уменьшить ставку с 4% до 2% и 3%, больше нигде даже попыток рассмотреть снижение не было. Предприниматели считают, что депутаты поступают так, потому что просто не знают сегодняшнего положения бизнеса.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3055
Re: «4% мы дарим дяде» — Реакция предпринимателей на отказ...
Отправлено: 30.06.23 - 15:43
#1
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у каждого из депутатов есть свой бизнес. И ситуацию они знают прекрасно. Но, депутаты у нас люди подневольные.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4343
Re: «4% мы дарим дяде» — Реакция предпринимателей на отказ...
Отправлено: 30.06.23 - 22:19
#2
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Цитата:
юля елиссева:
депутаты у нас люди подневольные


Всё верно: я уже писал об этом: - нужен элементарный ПИНОК Президента.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1973
«4% мы дарим дяде» — Реакция предпринимателей на отказ депутатов снизить ставку розничного налога
Отправлено: 30.06.23 - 22:23
#3
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Цитата:
ACROS:
Всё верно: я уже писал об этом: - нужен элементарный ПИНОК Президента.

Нормальным людям, пинка не надо. А людям живших 30-ть лет во лжи, он (пинок) уже не поможет. Сложно перестроить и переправить то, что уже по течению течёт.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1973
Re: «4% мы дарим дяде» — Реакция предпринимателей на отказ...
Отправлено: 30.06.23 - 22:38
#4
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Да и потом, что это за налог 4%? Так чисто символический. В развитых странах 19% для людей и 7-9-ть % на продукты потребления для детей и животных :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1973
«4% мы дарим дяде» — Реакция предпринимателей на отказ депутатов снизить ставку розничного налога
Отправлено: 30.06.23 - 22:48
#5
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мимо

[Исправлено: Эл-починно, 30.06.2023 - 22:55]
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