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«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47088
«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
Отправлено: 30.06.23 - 10:44
По словам истицы, до истерического состояния ее довели обстоятельства: водитель ударил и не извинился, а руководство компании отказалось выполнять ее требования и не извинилось до сих пор.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13759
«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
Отправлено: 30.06.23 - 10:44
Цитата:
ну все цирк
начали дурачками прикидываться
на видео же четко видно что она спрашивает а тот ноль внимания
Цитата:
потомучто за 12 лет небыло такой дебелистики наверно когда водила выкатывает с базы раньше времени а потом стоит на остановках по 15 минут вот у тебя график движения и не спрашивали
Цитата:
на суде что рассматривается дело о том как она на базу попала или об ударе по руке? адвокат тупо забалтывает тему устраивая какую то клоунаду
свидетелей еще нашли, тьфу
если к вам на базу среди бела дня может зайти женщина вопросы не к ней а к вашей охране
шлагбаум не означает что территория закрытая или частная
и даже вывеска частная территория не означает что зайти туда нельзя она означает что эта территоиря ЧАСТНАЯ вот и все
если у тебя на входе нет охраны то проход не запрещен
Цитата:
какую ответственность он понес? никто не видел и не знает
может ты его премировал еще за это
и да если человек пишет заявление извинятся автоматически не надо?
ох это же западло
[Исправлено: abaika95, 30.06.2023 - 10:46]
Почему вы не сказали мне, что хотите ознакомиться с графиком движения, а полезли на мое рабочее место?
ну все цирк
начали дурачками прикидываться
на видео же четко видно что она спрашивает а тот ноль внимания
Цитата:
Он пояснил, что за 12 лет работы водителем автобуса график движения у него спросили впервые.
потомучто за 12 лет небыло такой дебелистики наверно когда водила выкатывает с базы раньше времени а потом стоит на остановках по 15 минут вот у тебя график движения и не спрашивали
Цитата:
Свидетели подтверждают, что шлагбаум был, на входе на автобазу также висит вывеска «Частная территория», - пояснил суду Сергей Фахрутдинов.
на суде что рассматривается дело о том как она на базу попала или об ударе по руке? адвокат тупо забалтывает тему устраивая какую то клоунаду
свидетелей еще нашли, тьфу
если к вам на базу среди бела дня может зайти женщина вопросы не к ней а к вашей охране
шлагбаум не означает что территория закрытая или частная
и даже вывеска частная территория не означает что зайти туда нельзя она означает что эта территоиря ЧАСТНАЯ вот и все
если у тебя на входе нет охраны то проход не запрещен
Цитата:
Шаймерденов уже понес ответственность, а мы бы принесли извинения, на месте бы извинились, но до этого Ильиных уже были написаны заявления и в полицию, и везде, - заявил представитель ИП Брунер
какую ответственность он понес? никто не видел и не знает
может ты его премировал еще за это
и да если человек пишет заявление извинятся автоматически не надо?
ох это же западло
[Исправлено: abaika95, 30.06.2023 - 10:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.05.16
- Сообщений:
- 4876
«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
Отправлено: 30.06.23 - 13:11
Абайка,вы муж,адвокат или ещё кто данной даме?
Вы,имеющий отношение к психологии,нюансов не увидели в поведении дамы?
Вы,имеющий отношение к психологии,нюансов не увидели в поведении дамы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13759
Re: «Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к...
Отправлено: 30.06.23 - 16:27
Цитата:
нет как и те кто защищает водителя не мужья ему и не адвокаты)
просто я вижу эту ситуацию со стороны пассажира
Цитата:
любой человек имеющий какие либо проблемы с психикой не становится от этого автоматически не правым в той или иной ситуации
невроз у человека
но и водитель судя по видео какойто нервный
а еще и принципиальный
что мешало просто извиниться перед женщиной?
нет пошли на принцип шлагбаумы считать
ну дождутся что нервных пассажиров из за их дебильных простоев на остановках станет в разы больше а в следствии и судов)))
kbkz1980:
Абайка,вы муж,адвокат или ещё кто данной даме?
Абайка,вы муж,адвокат или ещё кто данной даме?
нет как и те кто защищает водителя не мужья ему и не адвокаты)
просто я вижу эту ситуацию со стороны пассажира
Цитата:
kbkz1980:
Вы,имеющий отношение к психологии,нюансов не увидели в поведении дамы?
Вы,имеющий отношение к психологии,нюансов не увидели в поведении дамы?
любой человек имеющий какие либо проблемы с психикой не становится от этого автоматически не правым в той или иной ситуации
невроз у человека
но и водитель судя по видео какойто нервный
а еще и принципиальный
что мешало просто извиниться перед женщиной?
нет пошли на принцип шлагбаумы считать
ну дождутся что нервных пассажиров из за их дебильных простоев на остановках станет в разы больше а в следствии и судов)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12743
Re: «Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к...
Отправлено: 30.06.23 - 17:03
Цитата:
Водителю нужно встречный иск подавать. Какая то неадекватная женщина мешала ему управлять транспортом, сувая свои клещни к рулю. А если б он отвлёкся и задавил человека в этот момент. Пусть подаёт на неё в суд на 5 лямов.
abaika95:
Водителю нужно встречный иск подавать. Какая то неадекватная женщина мешала ему управлять транспортом, сувая свои клещни к рулю. А если б он отвлёкся и задавил человека в этот момент. Пусть подаёт на неё в суд на 5 лямов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6179
Re: «Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к...
Отправлено: 30.06.23 - 20:45
Когда мы комерцовали, то бишь таскали водку и пиво с Челябинска, на таможне был один чиновник очень дотошный, накладные, сертификат требовал, в случае отсутствии просто конфисковывал и был таков! Однажды был случай у женщины отобрал товар без доков, тогда она вцепилась клешнями к проверяющему,рыдала пока тот не дал добро и товар не был возвращен. С тех пор мы стали эту женщину брать с собой в качестве плакальщицы. Она могла вести столько товаров сколько хотела, таможня сторонилась и особо ничего не просила
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