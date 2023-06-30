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≡ И выйдет солнце из-за туч - О погоде в Костанае и области до конца недели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47088
И выйдет солнце из-за туч - О погоде в Костанае и области до конца недели
Отправлено: 30.06.23 - 20:15
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Погода в регионе и Костанае в ближайшие дни обусловлена влиянием фронтальных разделов, поэтому сначала ожидается небольшой дождь, гроза и усиление ветра, но за ними следует повышение температуры.
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1069
Re: И выйдет солнце из-за туч - О погоде в Костанае и области до...
Отправлено: 30.06.23 - 20:15
#1
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Завтрашний день надо обьявить праздничным! Завтра, согласно сводкам Казгидромета, впервые за два месяца (май, июнь) не будет грозы! Ура, дождались, а то чуть ли не тонули уже!
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