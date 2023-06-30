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И выйдет солнце из-за туч - О погоде в Костанае и области до конца недели
И выйдет солнце из-за туч - О погоде в Костанае и области до конца недели
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