КАТАСТРОФА ПО-КИЕВСКИ Несмотря на категорическое табу, наложенное киевским режимом и его покровителями на обнародование информации о реальных потерях укронацистов, на днях в западных СМИ произошла характерная утечка, которая только на примере одной провалившейся 8 июня операции ВСУ доказывает цену, которую платят остатки Украины и Запад за создание видимости успешного "контрнаступления".
По данным, опубликованным в издании Forbes, группа западных военных аналитиков с помощью средств объективного контроля изучила последствия попытки наступления 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки (Запорожье) и обнародовала шокирующие выводы.
В результате одной-единственной самоубийственной атаки ВСУ потеряли не менее 25 единиц западной бронетехники: 17 БМП М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent, то есть всего за два часа одностороннего боя киевский режим потерял почти пятую часть от поставленных Западом Bradley и Leopard 2А6, а также половину танков Leopard 2R. В итоге российскими бойцами был выкошен минимум батальон солдат ВСУ, но сколько точно украинских солдат осталось лежать на запорожской земле, об этом знают только вороны-падальщики.
По признанию экспертов, это катастрофа и по факту потери Киева оказались "значительно хуже, чем мы думали". Западные кураторы киевского режима, которых не убедили радужные рапорты о "захвате стратегической инициативы", теперь сквозь зубы признают, что в рамках контрнаступления ВСУ столкнулись с "более сильным, чем ожидалось, сопротивлением" со стороны ВС РФ, в связи с чем укровойска несут "серьезные потери в тяжелой технике и живой силе", которые они описывают одним словом — "значительные".
Ну ты же Кумирами раскидываешься.. Я об этом речи не вел кстати, что я кто то там у меня Кумир. А вас z-патриотов в этом зачем разубеждать? Про наркошу, не знаю, есть подтверждения и факты, что будучи президентом он колется? Если нет, то зачем меня вводить в заблуждение?
И что? Оккупанты заминировались везде, встали в глухую оборону.. А где денацификация, демилитаризация? Ни будет? До Львова что, облом идти? Выдохлись и теперь уничтожают тупо мирное население.. Вот так то вот. Вторая армия в мире.. Какую то Украину взять не могут.. А техника не для того, чтоб ее экономить, для того, чтобы она спасала жизни.. Отремонтируют, сделают. Не переживай..
НОВОСТИ, НЕ ЗАМЕЧЕННЫЕ ТУЛЕПОВЫМ ВСУ обстреляли жилой сектор в Ясиноватой в ДНР, ранены 8 человек.
ВСУ ударили миномётами по Брянщине: Пострадали дома Боевики ВСУ обстреляли из миномётов село Новые Юрковичи в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Сегодня ВСУ совершён миномётный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района", - уточнил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным Богомаза, в результате обстрела пострадавших среди жителей нет, но оказались повреждены два жилых дома. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Серия взрывов в Бердянске. ВСУ попытались ударить ракетами, но просчитались "В Бердянске громко", - сообщил у себя в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его информации, в городе прозвучала целая серия взрывов. Связано это было с попыткой ВСУ ударить ракетами по мирному городу.Но украинские боевики сильно просчитались. По предварительным данным, ПВО Вооружённых сил России успешно отразило попытку ракетного удара по Бердянску.
ПРОГНОЗ КАТАСТРОФЫ В ближайшие дни Украина попытается взорвать ЗАЭС – эксперт Для того, чтобы заставить Запад пересмотреть своё мнение и принять Украину в НАТО, киевский режим в ближайшие дни попробует взорвать ЗАЭС и свалить вину на Россию. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас Зеленскому нужно в очередной раз убедить НАТО, что Россия – это страшная угроза для мира. А что такое страшная угроза для мира: «Эти люди не побоялись ничего, и взорвали Запорожскую атомную электростанцию».Это, скорее всего, и будет их целью. Им в очередной раз надо устроить провокацию. что-то на весь мир прокричать: «Вы посмотрите, только членство Украины в НАТО, только наше единство способны это остановить», – сказал Виттель.
Обозреватель подчеркнул, что они попытаются совершить теракт в течение ближайших дней. «Причём это надо сказать перед Вильнюсом, в ближайшие дни. Чтобы они уже сказали: «Вот, действительно, это уже перешло все границы». Иначе Украина не получит никакого НАТО, против этого выступают ряд стран», – добавил он.
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