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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1969
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:05
#7156
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Цитата:
111: Разве это не переход на личности?

Нет, это констанция факта. Тебе же и на ошибку указывать опасно, сразу словесный вулгаризм вылезет, может конечно это последствия грушевого...? :-x
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1247
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:22
#7157
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Цитата:
111: Еще и нацик и тд, бездоказательно причем,

ну про наркошу и доказывать не нужно, можно посмотреть кучу его видео, где даже простые обыватели как мы, это видим)) главное, что не отрицаешь про кумира, а вот
Цитата:
111:
а, а что, как твой Кумир бункерный,

в каком месте он мой кумир? Пруфанешь?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1247
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:25
#7158
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Цитата:
Vit:
Ты русских не любишь

он не любит только тех, кто живет в РФ, и не поддерживает его мнение. Тех, кто снимает у него квартиры, он любит, они же не z-патриоты)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:31
#7159
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КАТАСТРОФА ПО-КИЕВСКИ
Несмотря на категорическое табу, наложенное киевским режимом и его покровителями на обнародование информации о реальных потерях укронацистов, на днях в западных СМИ произошла характерная утечка, которая только на примере одной провалившейся 8 июня операции ВСУ доказывает цену, которую платят остатки Украины и Запад за создание видимости успешного "контрнаступления".

По данным, опубликованным в издании Forbes, группа западных военных аналитиков с помощью средств объективного контроля изучила последствия попытки наступления 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки (Запорожье) и обнародовала шокирующие выводы.

В результате одной-единственной самоубийственной атаки ВСУ потеряли не менее 25 единиц западной бронетехники: 17 БМП М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent, то есть всего за два часа одностороннего боя киевский режим потерял почти пятую часть от поставленных Западом Bradley и Leopard 2А6, а также половину танков Leopard 2R. В итоге российскими бойцами был выкошен минимум батальон солдат ВСУ, но сколько точно украинских солдат осталось лежать на запорожской земле, об этом знают только вороны-падальщики.

По признанию экспертов, это катастрофа и по факту потери Киева оказались "значительно хуже, чем мы думали".
Западные кураторы киевского режима, которых не убедили радужные рапорты о "захвате стратегической инициативы", теперь сквозь зубы признают, что в рамках контрнаступления ВСУ столкнулись с "более сильным, чем ожидалось, сопротивлением" со стороны ВС РФ, в связи с чем укровойска несут "серьезные потери в тяжелой технике и живой силе", которые они описывают одним словом — "значительные".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:38
#7160
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Цитата:
Vit:
Возможно твой родственик постарался на боевом самолёте.

Хм..
Он загрузил Искандер на штурмовик и с Искандера пальнул..
Неплохо так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:40
#7161
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Цитата:
lavprof:
в каком месте он мой кумир?

Ну ты же Кумирами раскидываешься..
Я об этом речи не вел кстати, что я кто то там у меня Кумир.
А вас z-патриотов в этом зачем разубеждать?
Про наркошу, не знаю, есть подтверждения и факты, что будучи президентом он колется?
Если нет, то зачем меня вводить в заблуждение?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:42
#7162
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Цитата:
Эл-починно:
Нет, это констанция факта

Ты там про что еще?
Не помню, чтоб я тебе что то такое говорил..
Хочешь перейти на личности?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:44
#7163
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Цитата:
yudjin:
ВСУ потеряли не менее 25 единиц

И что?
Оккупанты заминировались везде, встали в глухую оборону..
А где денацификация, демилитаризация?
Ни будет?
До Львова что, облом идти?
Выдохлись и теперь уничтожают тупо мирное население..
Вот так то вот.
Вторая армия в мире..
Какую то Украину взять не могут..
А техника не для того, чтоб ее экономить, для того, чтобы она спасала жизни..
Отремонтируют, сделают.
Не переживай..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:46
#7164
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НОВОСТИ, НЕ ЗАМЕЧЕННЫЕ ТУЛЕПОВЫМ
ВСУ обстреляли жилой сектор в Ясиноватой в ДНР, ранены 8 человек.



ВСУ ударили миномётами по Брянщине: Пострадали дома
Боевики ВСУ обстреляли из миномётов село Новые Юрковичи в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ совершён миномётный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района", - уточнил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным Богомаза, в результате обстрела пострадавших среди жителей нет, но оказались повреждены два жилых дома. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Серия взрывов в Бердянске. ВСУ попытались ударить ракетами, но просчитались
"В Бердянске громко", - сообщил у себя в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его информации, в городе прозвучала целая серия взрывов. Связано это было с попыткой ВСУ ударить ракетами по мирному городу.Но украинские боевики сильно просчитались. По предварительным данным, ПВО Вооружённых сил России успешно отразило попытку ракетного удара по Бердянску.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1969
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 19:54
#7165
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Цитата:
111:
Ты там про что еще?

Я чё, я ни чё, другие вон чё и то ни чё! :lol:
Просто срач, пордоньте перепалки тут устраивать нет желания. Карма у каждого своя. :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 20:00
#7166
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Цитата:
Эл-починно:
Просто срач, пордоньте перепалки тут устраивать нет желания. К

А зачем тогда мне кого то процитировал?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1969
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 20:01
#7167
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Цитата:
111:
А зачем тогда мне кого то процитировал?

Информация для размышления :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 20:03
#7168
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Цитата:
Эл-починно:
нет желания.

Тогда поговори о своем доме, детях, о том как ты их любишь, как посадил первое дерево, вырастил сына и тд..
Действительно, ты то зачем травишь славянские народы?
Тебе от этого легче?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1969
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 20:07
#7169
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Цитата:
111:
Действительно, ты то зачем травишь славянские народы? Тебе от этого легче?

Не, этим тут ты занимаешься, я тут не причём. Ты этого даже уже и не замечаешь. Как жаль.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 20:09
#7170
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ПРОГНОЗ КАТАСТРОФЫ
В ближайшие дни Украина попытается взорвать ЗАЭС – эксперт
Для того, чтобы заставить Запад пересмотреть своё мнение и принять Украину в НАТО, киевский режим в ближайшие дни попробует взорвать ЗАЭС и свалить вину на Россию. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас Зеленскому нужно в очередной раз убедить НАТО, что Россия – это страшная угроза для мира. А что такое страшная угроза для мира: «Эти люди не побоялись ничего, и взорвали Запорожскую атомную электростанцию».Это, скорее всего, и будет их целью. Им в очередной раз надо устроить провокацию. что-то на весь мир прокричать: «Вы посмотрите, только членство Украины в НАТО, только наше единство способны это остановить», – сказал Виттель.

Обозреватель подчеркнул, что они попытаются совершить теракт в течение ближайших дней. «Причём это надо сказать перед Вильнюсом, в ближайшие дни. Чтобы они уже сказали: «Вот, действительно, это уже перешло все границы». Иначе Украина не получит никакого НАТО, против этого выступают ряд стран», – добавил он.
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