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Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47088
Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 09:41
Депутаты Сената одобрили законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 956
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 09:41
Ещё когда он законодательно вводил все эти цацки для себя, любимого, мне было не понятно, почему он уверен, что все эти законы будут действовать даже после его смерти. Ведь те. кто придут после него, легко могут их отменить.
Я ошибся. Их стали отменять ещё при его жизни.
Мне даже не интересно, какие чувства он испытывает сейчас, когда он видит реальное отношение к себе.
Жаль только, что ничего из того, что он наворотил, исправить нельзя.
Остаётся надеяться, что новые власти хотя бы захотят исправлять последствия...
Я ошибся. Их стали отменять ещё при его жизни.
Мне даже не интересно, какие чувства он испытывает сейчас, когда он видит реальное отношение к себе.
Жаль только, что ничего из того, что он наворотил, исправить нельзя.
Остаётся надеяться, что новые власти хотя бы захотят исправлять последствия...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25943
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 11:42
Обижаете - Деда...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27333
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 11:49
У него столько статусов и наград.
Нсли по одному в год отбирать, ему еще на семь жизней хватит.
Нашим депутатам конечно, вровень сравниться с цирком бункерного и Пригожина.
Что там, что тут, одинаковые понты..
Рубить сразу, конечно кишка тонка..
Нсли по одному в год отбирать, ему еще на семь жизней хватит.
Нашим депутатам конечно, вровень сравниться с цирком бункерного и Пригожина.
Что там, что тут, одинаковые понты..
Рубить сразу, конечно кишка тонка..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1222
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 11:52
Только сегодня в ютубе смотрел про Казахгейт,как дед свой 1й миллиард замутил Просто интересно,а зачем столько денег?? Ведь даже внуки не смогут потратить. Ну дай ты своему народу хоть капельку,чтобы потом вот так не позориться. Я в шоке от таких людей. Куда не кинься,везде все этой семейки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7783
Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 12:14
p
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.09.22
- Сообщений:
- 16
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 12:28
Комментарий удален модератором.
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 13:30
Во время перестройки наш викторовский маслозавод (Кокшетау) стал ао Акбулак. Директор стал президентом, мастера из сырцеха назначили директором, вместо себя мастером назначил свою двоюродную сестру которая работала уборщицей,бывало выпивали все вместе, тут стало много начальников, мы простые работяги даже растерялись, ну не будем же мы директора звать Вовка как прежде, теперь он Владимир Михалыч. Спустя короткое время молока стало меньше и завод закрылся.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1259
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 19:59
Цитата:
Это вы про Путина?
Гога:
Это вы про Путина?
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 20:33
Путин останется в истории человечества гениальным правителем, который разгреб после Ельцина конюшни, разгромил бандеровцев и вернул продажных Хохлов на стойло и возродил великое государство СССР, правда именоваться наверное будет по другому. Марик, Я тебя побью при встрече, попробуй возрази
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