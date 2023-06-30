Отправлено: - 14:54

111:

Если бы твоя власть не напала на Украину и не устроила бы там бойню, разве б я писал так про бункерного и убийц мародеров?

111:

Имею право?

111:

То есть убийц, педофилов, нельзя обгаживать, только потому, что бункерный сказал, что они Герои?

Цитата:Во-первых, для особо тупых могу повторить, что я родился здесь и живу здесь, поэтому уже осознай и прими это.Во-вторых, ты загаживаешь данный ресурс тем, что несешь и публикуешь здесь всякую дичь (в том числе непроверенную), 90% которой является укро-пропагандой.Я понимаю, что презик-наркоша твой кумир, но все-таки.Цитата:мнение - конечно, перепост тупой пропаганды - кому это нужно? До чего довел Евгения, если он в противовес тебе стал постить ответно. Был нормальный форум нашей местной газеты, а теперь и заходить сюда не хочется.Цитата:а ты только их обгаживаешь? Ну-ну.