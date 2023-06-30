Отец 24-летнего пилота вертолета Кирилла Бабаева, погибшего во время мятежа вагнеровцев, поддержал решение Путина прекратить дело против Пригожина: «Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо». Символизируя для наших граждан, как сперва кажется, абсолютно все - мужик жизнь сына своего пожертвовал единородного непонятно кому и за что, при этом Путин ровным счётом ничего ни для кого не означает. Суббота это показала. Ни один из 140 миллионов, кроме этих несчастных лётчиков по приказу, не вышел умирать за главу государства. Да что там - хотя бы плакат хоть кто-то поднял, что «Путин - наш президент». Да, отдельные чиновники в ТГ-каналах что-то там верноподданнически пропищали. Но не факт, что не пропищали бы ровно противоположное, если бы Пригожин вдруг неожиданно и невероятным образом занял Кремль. Всем все равно. На сыновей. На президента. На страну. Думаю, что и на себя тоже. А на законы всем уже и подавно наплевать. Любые юридические нормы, как уже сообщила Симоньян, могут идти лесом. уже не только международные, но и наши отечественные, суверенные и богобоязненные. Если так хочет одно лицо.
⚡️Суд дал 6 лет колонии 19-летней Валерии Зотовой.Её обвинили в попытке поджечь пункт сбора помощи мобилизованным.Никакого поджога, кстати, не было.А мятежникам, уничтожившим лётчиков и военную технику, уголовное дело закрыли.Потому что это Россия.Территория без законов.Ватное болото
lavprof: ты согласно моих слов продолжаешь обгаживать)
Хм.. То есть убийц, педофилов, нельзя обгаживать, только потому, что бункерный сказал, что они Герои? У меня на этот счет Свое мнение, которое может не совпадать с мнением вашего Уважаемого президента.. Имею право?
111: Если бы твоя власть не напала на Украину и не устроила бы там бойню, разве б я писал так про бункерного и убийц мародеров?
Во-первых, для особо тупых могу повторить, что я родился здесь и живу здесь, поэтому уже осознай и прими это. Во-вторых, ты загаживаешь данный ресурс тем, что несешь и публикуешь здесь всякую дичь (в том числе непроверенную), 90% которой является укро-пропагандой. Я понимаю, что презик-наркоша твой кумир, но все-таки. Цитата:
111: Имею право?
мнение - конечно, перепост тупой пропаганды - кому это нужно? До чего довел Евгения, если он в противовес тебе стал постить ответно. Был нормальный форум нашей местной газеты, а теперь и заходить сюда не хочется. Цитата:
111: То есть убийц, педофилов, нельзя обгаживать, только потому, что бункерный сказал, что они Герои?
Считаешь, когда Уважаемые и остальные z-патриоты, пропагандируют тут эту бойню, восхваляя вашу власть, или ихнюю, ты разумеется прешь за них, считаешь это нормальным? То есть говорить об украинском народе, что он выбрав как там Цитата:
lavprof: презик-наркоша
Еще и нацик и тд, бездоказательно причем, говоря что весь народ нацисты и бомбить надо соотношением один военный и 11 смертей детей и женщин, это нормальный форум? Ну извини меня, это уже слишком..
Ну вот, z-патриоты, при защите дворцов бункерного, ничего не могут, кроме как вносить личные оскорбления и несуразную ненависть, вместо конструктивного диалога. Просто у них аргументов нет.. Интересно, лично я кого то оскорблял? А вот за бункерного, за эту ужасную войну, они еще и обзывают тех, кто против.. Эх, Уважаемые z-патриоты, до чего вы скатываетесь..
111: Будет помнить весь мир, на что способны банды оккупантов
Почитай про освобожденые територии. Как находили детей от 3 до 6 лет с вырезаными органами Кто вырезает не знаешь? И сколько уже фактов в ООН отправила Россия, но они по понятным причинам не хотят слушать. Твой любимец пан Зеленский продал украинцев.
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