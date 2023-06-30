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Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47087
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
О попытках рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине сообщает областная прокуратура. Участие в войнах на территории других стран запрещено Конституцией РК.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.09.22
- Сообщений:
- 16
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:27
и когда вы 111 откажитесь от русского языка - как части ненавистной вами русской культуры (в вашем понимании "болотной/бункерной") и перейдёте на укр. и/или анг.языки?
полагаю этого не будет никогда.
полагаю этого не будет никогда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13759
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:31
да кучу мужиков уехало в прошлом году в вагнер записываться
а эти только сейчас проснулись уведомлять что оказывается низзя
поздно ребята, поздно
теперь надо отслеживать тех кто уехал и боевый опыт получил
чтобы они сюда не приехали
человек после участия в войне уже не человек в психологическом понимании
в особенности те кто за бабки воевал
эти как бойцовские собаки будут тут суету наводить
гасить надо гасить чтобы новых Дужновых тут не было
а эти только сейчас проснулись уведомлять что оказывается низзя
поздно ребята, поздно
теперь надо отслеживать тех кто уехал и боевый опыт получил
чтобы они сюда не приехали
человек после участия в войне уже не человек в психологическом понимании
в особенности те кто за бабки воевал
эти как бойцовские собаки будут тут суету наводить
гасить надо гасить чтобы новых Дужновых тут не было
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:45
Цитата:
Это серьезные ребята.
Несколько тысяч их поставили на колени и Тик-Ток войска, и Росгвардию и всех всех в России, что даже из Москвы все с бункерным бежали..
Захватили три или сколько там областей, расстреляли всю российскую авиацию одним только "дураком пэвэошником", как сказал сам Пригожин..
У нас хватит и одной тысячи таких уголовников, чтоб сменить все, что им захочется..
До наших да, только дошло, после цирка Пригожина с бункерным..
abaika95:
теперь надо отслеживать тех кто уехал и боевый опыт получил
теперь надо отслеживать тех кто уехал и боевый опыт получил
Это серьезные ребята.
Несколько тысяч их поставили на колени и Тик-Ток войска, и Росгвардию и всех всех в России, что даже из Москвы все с бункерным бежали..
Захватили три или сколько там областей, расстреляли всю российскую авиацию одним только "дураком пэвэошником", как сказал сам Пригожин..
У нас хватит и одной тысячи таких уголовников, чтоб сменить все, что им захочется..
До наших да, только дошло, после цирка Пригожина с бункерным..
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:50
Цитата:
abaika95:Цитата:
111:Так же нужно запретить кто уехал воевать на сторону Бандеры. Которые в интернетах кричали что по приезду домой будем всех тут вырезать русских.
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:52
Цитата:
Цитата:
Или не жалко русских тут в Казахстане? Пускай националисты тут резвятся? Как сказал бывший Посол Казахстана в Питербурге. Почитай те его.
abaika95:
Цитата:
111:
Или не жалко русских тут в Казахстане? Пускай националисты тут резвятся? Как сказал бывший Посол Казахстана в Питербурге. Почитай те его.
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:52
Цитата:
Это опять выдумки?
Vit:
Которые в интернетах кричали ч
Которые в интернетах кричали ч
Это опять выдумки?
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:53
Цитата:
Я уже предлагал что б на форуме писали на казахском языке раз у них ненависть ко всему русскому.
please:
и когда вы 111 откажитесь от русского языка - как части ненавистной вами русской культуры
и когда вы 111 откажитесь от русского языка - как части ненавистной вами русской культуры
Я уже предлагал что б на форуме писали на казахском языке раз у них ненависть ко всему русскому.
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:54
Цитата:
Эти глупейшие вопросы уже давно обсуждены мной, еще где то в 2008м.
Нет хотения, повторять это.
Если хочешь, найди сам.
please:
когда вы 111 откажитесь от русского языка
когда вы 111 откажитесь от русского языка
Эти глупейшие вопросы уже давно обсуждены мной, еще где то в 2008м.
Нет хотения, повторять это.
Если хочешь, найди сам.
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:56
Цитата:
Врать не надо.
Это тебя не красит.
Ты предлагал редакции?
Vit:
Я уже предлагал что б на форуме пи
Я уже предлагал что б на форуме пи
Врать не надо.
Это тебя не красит.
Ты предлагал редакции?
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 17:21
Цитата:
Я думал что вы (а не Ты) умеете мыслить ширше и видеть глубже.
Я про вас, обсуждателей да комментаторов сего действа.
Вы разучились нормально разговаривать, везде желчь и агрессия по отношению к собеседнику. Каждая фраза - как нападка. Все, кто не согласен- тупой/слепой/ путинская подстилка и все такое.
Типа "Я - д'артаньян,все - *ненатуралы*".
Не надо так. У людей может быть свое мнение, которое тоже имеет право на существование, и свое видение, которое может также быть (хотя бы и отчасти) правильным.
Давайте жить дружно!)
Их никоим образом "укусить" нельзя?
Я думал что вы (а не Ты) умеете мыслить ширше и видеть глубже.
Я про вас, обсуждателей да комментаторов сего действа.
Вы разучились нормально разговаривать, везде желчь и агрессия по отношению к собеседнику. Каждая фраза - как нападка. Все, кто не согласен- тупой/слепой/ путинская подстилка и все такое.
Типа "Я - д'артаньян,все - *ненатуралы*".
Не надо так. У людей может быть свое мнение, которое тоже имеет право на существование, и свое видение, которое может также быть (хотя бы и отчасти) правильным.
Давайте жить дружно!)
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 17:24
Цитата:
Хм..
Это где я говорил такое?
Зачем же клеветать?
Вот видишь, ты мне уже с ненавистью приписываешь какие то придуманные тобой оскорбления.
А потом говоришь о житье в дружбе..
Не аяжется как то..
vofkakst:
Все, кто не согласен- тупой/слепой/ путинская подстилка и все такое.
Все, кто не согласен- тупой/слепой/ путинская подстилка и все такое.
Хм..
Это где я говорил такое?
Зачем же клеветать?
Вот видишь, ты мне уже с ненавистью приписываешь какие то придуманные тобой оскорбления.
А потом говоришь о житье в дружбе..
Не аяжется как то..
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 17:29
Что и требовалось доказать.
Я не переходил на личности, и лично никому ничего не приписываю.
Вязаться тут ничего и не должно.
Ну его, это ваше Z-болото, не отмоешься потом)))
Вместо послесловия- надеюсь что все скоро закончится. Миру нужен мир.
Я не переходил на личности, и лично никому ничего не приписываю.
Вязаться тут ничего и не должно.
Ну его, это ваше Z-болото, не отмоешься потом)))
Вместо послесловия- надеюсь что все скоро закончится. Миру нужен мир.
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 17:33
Цитата:
Сказано мне
Цитата:
Разве это не переход на личности?
vofkakst:
Я не переходил на личности, и лично никому ничего не приписываю.
Я не переходил на личности, и лично никому ничего не приписываю.
Сказано мне
Цитата:
vofkakst:
Вы разучились нормально разговаривать, везде желчь и агрессия по отношению к собеседнику. Каждая фраза - как нападка. Все, кто не согласен- тупой/слепой/ путинская подстилка и все такое. Типа "Я - д'артаньян,все - *ненатуралы*".
Вы разучились нормально разговаривать, везде желчь и агрессия по отношению к собеседнику. Каждая фраза - как нападка. Все, кто не согласен- тупой/слепой/ путинская подстилка и все такое. Типа "Я - д'артаньян,все - *ненатуралы*".
Разве это не переход на личности?
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 17:53
Цитата:
Нет. Я вас процитировал.
Сказано мне
Нет. Я вас процитировал.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 579
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 18:03
Форумчане, вы отходите от темы ветки. Все дальнейшие комментарии, где модераторы заметят нарушения, будут удаляться.
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