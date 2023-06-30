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≡ В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47087
В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
Отправлено: 30.06.23 - 16:33
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Об этом сегодня, 30 июня, на заседании трехсторонней комиссии по социальному партнерству сообщила руководитель городского отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. Она делала доклад о профориентации и прогнозировании потребностей рынка труда.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3055
Re: В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих...
Отправлено: 30.06.23 - 16:33
#1
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тут нет заслуги наших чиновников от образования. Большинство выпускников уезжали в Россию. Теперь ехать учиться в воюющую стану, понятно, желающих намного меньше.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12743
Re: В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих...
Отправлено: 30.06.23 - 16:57
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Согласен заслуги чиновников тут ноль. Причина конечно и войне тоже . Родители боятся. Но и вторая причина и основная,это русских в городе уже толком не осталось. С каждым годом будет тенденция уменьшатся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27327
В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
Отправлено: 30.06.23 - 17:20
#3
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Цитата:
Vit:
и вторая причина и основная,это русских в городе уже толком не осталось. С каждым годом будет тенденция уменьшатся.

Кто то мешает им рожать, как другим народам?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12743
В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
Отправлено: 30.06.23 - 17:29
#4
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Цитата:
111: Кто то мешает им рожать, как другим народам?
Почитай бывшиего ген консула Казахстана в России Канапия. И таких становится с каждым днём всё больше. И это высокий чиновник хоть и бывший . Так что не переживайте, скоро все уедут и почувствуете тогда разницу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27327
В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
Отправлено: 30.06.23 - 17:31
#5
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Цитата:
Vit:
Почитай бывшиего ген

Почему ты мне предлагаешь кого то читать, у тебя имеется его книга о тех, кто не хочет рожать?
Кстати население России тоже уменьшается, за 20 лет правления Путина, даже уменьшилось, куда деваются те, что рождаются, а это миллионы человек, русских за эти года?
Значит русские уезжают в ненавистную Ойропу, Канаду, Германию и тд?
Как так может, что население за 20 лет не стало больше даже на одного человека?
У нас то доля населения растет.
И вопрос не нам надо задавать, почему русских становится меньше, а российским властям.
У нас с этим уж боле менее нормально..

[Исправлено: 111, 30.06.2023 - 17:48]
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