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В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
В Костанае заметно ниже стала доля выпускников, выбирающих зарубежные вузы
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