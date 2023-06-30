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≡ Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47087
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
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О попытках рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине сообщает областная прокуратура. Участие в войнах на территории других стран запрещено Конституцией РК.
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
16
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:27
#15
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и когда вы 111 откажитесь от русского языка - как части ненавистной вами русской культуры (в вашем понимании "болотной/бункерной") и перейдёте на укр. и/или анг.языки?
полагаю этого не будет никогда. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13759
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:31
#16
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да кучу мужиков уехало в прошлом году в вагнер записываться
а эти только сейчас проснулись уведомлять что оказывается низзя
поздно ребята, поздно
теперь надо отслеживать тех кто уехал и боевый опыт получил
чтобы они сюда не приехали
человек после участия в войне уже не человек в психологическом понимании
в особенности те кто за бабки воевал
эти как бойцовские собаки будут тут суету наводить
гасить надо гасить чтобы новых Дужновых тут не было
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27320
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:45
#17
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Цитата:
abaika95:
теперь надо отслеживать тех кто уехал и боевый опыт получил

Это серьезные ребята.
Несколько тысяч их поставили на колени и Тик-Ток войска, и Росгвардию и всех всех в России, что даже из Москвы все с бункерным бежали..
Захватили три или сколько там областей, расстреляли всю российскую авиацию одним только "дураком пэвэошником", как сказал сам Пригожин..
У нас хватит и одной тысячи таких уголовников, чтоб сменить все, что им захочется..
До наших да, только дошло, после цирка Пригожина с бункерным..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12740
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:50
#18
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Цитата:
abaika95:
Цитата:
111:
Так же нужно запретить кто уехал воевать на сторону Бандеры. Которые в интернетах кричали что по приезду домой будем всех тут вырезать русских.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12740
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:52
#19
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
111:

Или не жалко русских тут в Казахстане? Пускай националисты тут резвятся? Как сказал бывший Посол Казахстана в Питербурге. Почитай те его.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27320
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:52
#20
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Цитата:
Vit:
Которые в интернетах кричали ч

Это опять выдумки?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12740
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:53
#21
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Цитата:
please:
и когда вы 111 откажитесь от русского языка - как части ненавистной вами русской культуры

Я уже предлагал что б на форуме писали на казахском языке раз у них ненависть ко всему русскому.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27320
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:54
#22
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Цитата:
please:
когда вы 111 откажитесь от русского языка

Эти глупейшие вопросы уже давно обсуждены мной, еще где то в 2008м.
Нет хотения, повторять это.
Если хочешь, найди сам.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27320
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 16:56
#23
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Цитата:
Vit:
Я уже предлагал что б на форуме пи

Врать не надо.
Это тебя не красит.
Ты предлагал редакции?
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