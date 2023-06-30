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≡ Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47085
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
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О попытках рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине сообщает областная прокуратура. Участие в войнах на территории других стран запрещено Конституцией РК.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1222
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
#1
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Чот фантазия какая-то. Там своя алкашня-путиноиды атакуют военкоматы. Хотя,может и врет 1 Канал :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27305
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 11:39
#2
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Да пусть идут воевать.
Зачем нам насильники и педофилы тут?
В России они Герои, имеют право убивать кого угодно, даже русских летчиков и им за это ничего Путин не сделает..
Наоборот хвалит и выделяет по 86 миллиардов зарплатами и 110 миллиардов страховками от смерти и ранений..
Лукашенко их любит..
Пусть все насильники отправляются и помирают там счастливо и с задоринкой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27305
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 11:46
#3
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А почему наши Уважаемые z-патриоты, которые оправдывают убийства мирных граждан, сидят тут на сайте?
Шли бы вместе с другими уголовниками воевать за своего президента.
Видят же, воевать некому за Путина, отправили бы своих детей, сами бы пошли, глядишь, и на сайте стало бы лучше..
Я бы даже календарики бы им выслал за поддержку режима этой власти в России..
Никто!
Даже и пальцем ведь не пошевелил!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3053
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 12:15
#4
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пора уже копипастеров оголтелой российской пропаганды к ответственности привлекать.
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
14
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 12:23
#5
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такой же вопрос к 111. езжай в Украину. защищай своих "братьев" по любви к Европе, всему проамериканскому и ЛГБТэшному.👍🤝🤣
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27305
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 13:59
#6
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Цитата:
please:
вопрос к 111. езжай в Украину. защищай своих "братьев" по любви к Европе, всему проамериканскому и ЛГБТэшному.👍🤝🤣

Ну для начала откажись от всего американского, интернета, сотовых, компов, а потом можно гоняться за геями..
Сквозная милоновщина..
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
14
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 14:26
#7
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ну так вы 111 откажитесь от великого и могучего РУССКОГО ЯЗЫКА (перейдите к написанию комментариев на укр./анг. языках раз вы проукраинец) ;-) :-)
а тел. у меня китайский, ноут тоже из Чайна, на роутере тоже иероглифы. :-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
570
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 14:45
#8
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Не заметили, что на этой почве все стали такие агрессивные.
Цитата:
алкашня-путиноиды

Цитата:
отправляются и помирают там

Цитата:
Шли бы вместе с другими уголовниками воевать 

Цитата:
оголтелой российской пропаганды 


Каждый пытается поддеть, укусить, зацепить. Причём перестали быть собеседниками - стали оппонентами. Это печально
"Есть 2 мнения - моё и неправильное"...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1245
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 14:58
#9
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Цитата:
vofkakst:
"Есть 2 мнения - моё и неправильное"...

заметь, достаточно просто быть несогласным, чтобы стать z-патриотом и ватником, т.е. автоматически смотришь/читаешь Киселева/Соловьева/Скабееву и кучу еще кого-то, не отрываешься от ТВ, где целыми днями смотришь российскую пропаганду)
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