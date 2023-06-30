Отправлено: - 13:59

please:

вопрос к 111. езжай в Украину. защищай своих "братьев" по любви к Европе, всему проамериканскому и ЛГБТэшному.👍🤝🤣

Цитата:Ну для начала откажись от всего американского, интернета, сотовых, компов, а потом можно гоняться за геями..Сквозная милоновщина..