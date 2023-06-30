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Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47085
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
О попытках рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине сообщает областная прокуратура. Участие в войнах на территории других стран запрещено Конституцией РК.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1222
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
Чот фантазия какая-то. Там своя алкашня-путиноиды атакуют военкоматы. Хотя,может и врет 1 Канал
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 11:39
Да пусть идут воевать.
Зачем нам насильники и педофилы тут?
В России они Герои, имеют право убивать кого угодно, даже русских летчиков и им за это ничего Путин не сделает..
Наоборот хвалит и выделяет по 86 миллиардов зарплатами и 110 миллиардов страховками от смерти и ранений..
Лукашенко их любит..
Пусть все насильники отправляются и помирают там счастливо и с задоринкой..
Зачем нам насильники и педофилы тут?
В России они Герои, имеют право убивать кого угодно, даже русских летчиков и им за это ничего Путин не сделает..
Наоборот хвалит и выделяет по 86 миллиардов зарплатами и 110 миллиардов страховками от смерти и ранений..
Лукашенко их любит..
Пусть все насильники отправляются и помирают там счастливо и с задоринкой..
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 11:46
А почему наши Уважаемые z-патриоты, которые оправдывают убийства мирных граждан, сидят тут на сайте?
Шли бы вместе с другими уголовниками воевать за своего президента.
Видят же, воевать некому за Путина, отправили бы своих детей, сами бы пошли, глядишь, и на сайте стало бы лучше..
Я бы даже календарики бы им выслал за поддержку режима этой власти в России..
Никто!
Даже и пальцем ведь не пошевелил!
Шли бы вместе с другими уголовниками воевать за своего президента.
Видят же, воевать некому за Путина, отправили бы своих детей, сами бы пошли, глядишь, и на сайте стало бы лучше..
Я бы даже календарики бы им выслал за поддержку режима этой власти в России..
Никто!
Даже и пальцем ведь не пошевелил!
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3053
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 12:15
пора уже копипастеров оголтелой российской пропаганды к ответственности привлекать.
p
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.09.22
- Сообщений:
- 14
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 12:23
такой же вопрос к 111. езжай в Украину. защищай своих "братьев" по любви к Европе, всему проамериканскому и ЛГБТэшному.👍🤝🤣
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 13:59
Цитата:
Ну для начала откажись от всего американского, интернета, сотовых, компов, а потом можно гоняться за геями..
Сквозная милоновщина..
please:
вопрос к 111. езжай в Украину. защищай своих "братьев" по любви к Европе, всему проамериканскому и ЛГБТэшному.👍🤝🤣
вопрос к 111. езжай в Украину. защищай своих "братьев" по любви к Европе, всему проамериканскому и ЛГБТэшному.👍🤝🤣
Ну для начала откажись от всего американского, интернета, сотовых, компов, а потом можно гоняться за геями..
Сквозная милоновщина..
p
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.09.22
- Сообщений:
- 14
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 14:26
ну так вы 111 откажитесь от великого и могучего РУССКОГО ЯЗЫКА (перейдите к написанию комментариев на укр./анг. языках раз вы проукраинец)
а тел. у меня китайский, ноут тоже из Чайна, на роутере тоже иероглифы.
а тел. у меня китайский, ноут тоже из Чайна, на роутере тоже иероглифы.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 570
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 14:45
Не заметили, что на этой почве все стали такие агрессивные.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Каждый пытается поддеть, укусить, зацепить. Причём перестали быть собеседниками - стали оппонентами. Это печально
"Есть 2 мнения - моё и неправильное"...
Цитата:
алкашня-путиноиды
Цитата:
отправляются и помирают там
Цитата:
Шли бы вместе с другими уголовниками воевать
Цитата:
оголтелой российской пропаганды
Каждый пытается поддеть, укусить, зацепить. Причём перестали быть собеседниками - стали оппонентами. Это печально
"Есть 2 мнения - моё и неправильное"...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1245
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 14:58
Цитата:
заметь, достаточно просто быть несогласным, чтобы стать z-патриотом и ватником, т.е. автоматически смотришь/читаешь Киселева/Соловьева/Скабееву и кучу еще кого-то, не отрываешься от ТВ, где целыми днями смотришь российскую пропаганду)
vofkakst:
"Есть 2 мнения - моё и неправильное"...
"Есть 2 мнения - моё и неправильное"...
заметь, достаточно просто быть несогласным, чтобы стать z-патриотом и ватником, т.е. автоматически смотришь/читаешь Киселева/Соловьева/Скабееву и кучу еще кого-то, не отрываешься от ТВ, где целыми днями смотришь российскую пропаганду)
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