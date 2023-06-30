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Отец годаОтец 24-летнего пилота вертолета Кирилла Бабаева, погибшего во время мятежа вагнеровцев, поддержал решение Путина прекратить дело против Пригожина:«Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо».Символизируя для наших граждан, как сперва кажется, абсолютно все - мужик жизнь сына своего пожертвовал единородного непонятно кому и за что, при этом Путин ровным счётом ничего ни для кого не означает.Суббота это показала. Ни один из 140 миллионов, кроме этих несчастных лётчиков по приказу, не вышел умирать за главу государства. Да что там - хотя бы плакат хоть кто-то поднял, что «Путин - наш президент». Да, отдельные чиновники в ТГ-каналах что-то там верноподданнически пропищали. Но не факт, что не пропищали бы ровно противоположное, если бы Пригожин вдруг неожиданно и невероятным образом занял Кремль.Всем все равно. На сыновей. На президента. На страну. Думаю, что и на себя тоже.А на законы всем уже и подавно наплевать.Любые юридические нормы, как уже сообщила Симоньян, могут идти лесом. уже не только международные, но и наши отечественные, суверенные и богобоязненные. Если так хочет одно лицо.Ссылка с сайта Уважаемого