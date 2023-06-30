НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 477 из 477«1...475476477
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 13:12
#7141
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отец года



Отец 24-летнего пилота вертолета Кирилла Бабаева, погибшего во время мятежа вагнеровцев, поддержал решение Путина прекратить дело против Пригожина:
«Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо».
Символизируя для наших граждан, как сперва кажется, абсолютно все - мужик жизнь сына своего пожертвовал единородного непонятно кому и за что, при этом Путин ровным счётом ничего ни для кого не означает.
Суббота это показала. Ни один из 140 миллионов, кроме этих несчастных лётчиков по приказу, не вышел умирать за главу государства. Да что там - хотя бы плакат хоть кто-то поднял, что «Путин - наш президент». Да, отдельные чиновники в ТГ-каналах что-то там верноподданнически пропищали. Но не факт, что не пропищали бы ровно противоположное, если бы Пригожин вдруг неожиданно и невероятным образом занял Кремль.
Всем все равно. На сыновей. На президента. На страну. Думаю, что и на себя тоже.
А на законы всем уже и подавно наплевать.
Любые юридические нормы, как уже сообщила Симоньян, могут идти лесом. уже не только международные, но и наши отечественные, суверенные и богобоязненные. Если так хочет одно лицо.

Ссылка с сайта Уважаемого

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 13:19
#7142
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


⚡️Суд дал 6 лет колонии 19-летней Валерии Зотовой.Её обвинили в попытке поджечь пункт  сбора помощи мобилизованным.Никакого поджога, кстати, не было.А мятежникам, уничтожившим лётчиков и военную технику, уголовное дело закрыли.Потому что это Россия.Территория без законов.Ватное болото
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 13:32
#7143
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зачем вам ждать? Надеюсь вы не ждуны. А смело покажете своей власти на деле, как готовы ее защищать..

мелкий гнусный провокаторишка. Никакого отношения власть к твоему печатному потоку не имеет, если только ты не имел ввиду власть данного ресурса.
А, ты согласно моих слов продолжаешь обгаживать)

[Исправлено: lavprof, 30.06.2023 - 13:32]
Профайл
Страница 477 из 477«1...475476477
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: lavprof

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS