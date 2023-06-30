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≡ «Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47084
«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
Отправлено: 30.06.23 - 10:44
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По словам истицы, до истерического состояния ее довели обстоятельства: водитель ударил и не извинился, а руководство компании отказалось выполнять ее требования и не извинилось до сих пор.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13757
«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
Отправлено: 30.06.23 - 10:44
#1
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Цитата:
Почему вы не сказали мне, что хотите ознакомиться с графиком движения, а полезли на мое рабочее место?


ну все цирк
начали дурачками прикидываться
на видео же четко видно что она спрашивает а тот ноль внимания

Цитата:
Он пояснил, что за 12 лет работы водителем автобуса график движения у него спросили впервые.


потомучто за 12 лет небыло такой дебелистики наверно когда водила выкатывает с базы раньше времени а потом стоит на остановках по 15 минут вот у тебя график движения и не спрашивали

Цитата:
Свидетели подтверждают, что шлагбаум был, на входе на автобазу также висит вывеска «Частная территория», - пояснил суду Сергей Фахрутдинов.


на суде что рассматривается дело о том как она на базу попала или об ударе по руке? адвокат тупо забалтывает тему устраивая какую то клоунаду
свидетелей еще нашли, тьфу
если к вам на базу среди бела дня может зайти женщина вопросы не к ней а к вашей охране
шлагбаум не означает что территория закрытая или частная
и даже вывеска частная территория не означает что зайти туда нельзя она означает что эта территоиря ЧАСТНАЯ вот и все
если у тебя на входе нет охраны то проход не запрещен


Цитата:
Шаймерденов уже понес ответственность, а мы бы принесли извинения, на месте бы извинились, но до этого Ильиных уже были написаны заявления и в полицию, и везде, - заявил представитель ИП Брунер


какую ответственность он понес? никто не видел и не знает
может ты его премировал еще за это
и да если человек пишет заявление извинятся автоматически не надо?
ох это же западло

[Исправлено: abaika95, 30.06.2023 - 10:46]
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4876
«Мы не дрова - мы люди!» - По иску о выплате 5 млн тенге к перевозчику прошли прения сторон
Отправлено: 30.06.23 - 13:11
#2
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Абайка,вы муж,адвокат или ещё кто данной даме?
Вы,имеющий отношение к психологии,нюансов не увидели в поведении дамы?
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