Отправлено: - 10:44

Почему вы не сказали мне, что хотите ознакомиться с графиком движения, а полезли на мое рабочее место?



Он пояснил, что за 12 лет работы водителем автобуса график движения у него спросили впервые.



Свидетели подтверждают, что шлагбаум был, на входе на автобазу также висит вывеска «Частная территория», - пояснил суду Сергей Фахрутдинов.



Шаймерденов уже понес ответственность, а мы бы принесли извинения, на месте бы извинились, но до этого Ильиных уже были написаны заявления и в полицию, и везде, - заявил представитель ИП Брунер



[Исправлено: abaika95, 30.06.2023 - 10:46]

Цитата:ну все циркначали дурачками прикидыватьсяна видео же четко видно что она спрашивает а тот ноль вниманияЦитата:потомучто за 12 лет небыло такой дебелистики наверно когда водила выкатывает с базы раньше времени а потом стоит на остановках по 15 минут вот у тебя график движения и не спрашивалиЦитата:на суде что рассматривается дело о том как она на базу попала или об ударе по руке? адвокат тупо забалтывает тему устраивая какую то клоунадусвидетелей еще нашли, тьфуесли к вам на базу среди бела дня может зайти женщина вопросы не к ней а к вашей охранешлагбаум не означает что территория закрытая или частнаяи даже вывеска частная территория не означает что зайти туда нельзя она означает что эта территоиря ЧАСТНАЯ вот и всеесли у тебя на входе нет охраны то проход не запрещенЦитата:какую ответственность он понес? никто не видел и не знаетможет ты его премировал еще за этои да если человек пишет заявление извинятся автоматически не надо?ох это же западло