Эх российская армия, вторая в мире.. То президент возвеличивает от страха банду уголовников в Герои, которые уничтожили русских летчиков, то теперь вот это, позорное видео.. Второй армии мира..
Наемники из отряда «Шторм Z», созданного из российских заключенных, заявили, что не вернутся на передовую, где их, по их мнению, «специально обнуляют».Они пожаловались, что за 3 месяца не получали денег, остались без снабжения и понесли радикальные потери: от 150 боевиков осталось около пары десятков человек.
---------------Ещё раз , специально , только для тебя ещё раз ----прочти внимательно ---*Уже говорил тебе , но ещё раз повторю ----подавляющему большинству россиян события в Украине ----до большой , просто огромной ----лампочки .***
Гога: Марик , вот когда до тебя дойдет ---- люди здесь ВООБЩЕ , от слова вообще ----не заморачиваются , что происходит где - то там ?????
Посмотри на Уважаемого, на других россиян z-патриотов.. Как рвут и мечут. Да и ты тоже, хочешь уничтожить Украину, чего греха таить.. Каждый из z-патриотов хочет этого.. Это как вкусно поесть и попить для вас..
Ну а пока о позоре оккупантов. В пиццерии убили одного военнослужащего, и 11 женщин и детей.. Вот так российская армия с позором, радуется смерти одного военного, даже если с ним погибнут десятки мирных граждан..
Гога: подавляющему большинству россиян события в Украине ----до большой , просто
Мнение.. Немного изменилось, после того, как украинцы не дали уничтожить себя и сегодня уничтожают армию оккупантов по всему фронту. Теперь конечно, z-патриоты не хотят, чтоб их уничтожали в ответ.. Оно и понятно. Наконец то доходить начало, что ворованный унитаз в обмен на жизнь, что то не совсем равноценное..
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