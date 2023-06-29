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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 20:47
#7126
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Цитата:
Гога:
Идиотизм процветает

Цитата:
Гога:
подавляющему большинству россиян события в Украине ----до большой , просто огромной ----лампочки .

Но не тебе мстительному z-патриоту..
Вот мне плевать, их страна, что хотят, то и делают в своей стране сами, не российские оккупанты .
Тебе смотрю нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 23:10
#7127
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Эх российская армия, вторая в мире..
То президент возвеличивает от страха банду уголовников в Герои, которые уничтожили русских летчиков, то теперь вот это, позорное видео..
Второй армии мира..


Наемники из отряда «Шторм Z», созданного из российских заключенных, заявили, что не вернутся на передовую, где их, по их мнению, «специально обнуляют».Они пожаловались, что за 3 месяца не получали денег, остались без снабжения и понесли радикальные потери: от 150 боевиков осталось около пары десятков человек.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7782
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 23:33
#7128
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Цитата:
111:
Но не тебе мстительному z-патриоту..

----Господи , ну какие же ты глупости пишешь ????
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7782
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 23:36
#7129
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Цитата:
111:

---------------Ещё раз , специально , только для тебя ещё раз ----прочти внимательно ---*Уже говорил тебе , но ещё раз повторю ----подавляющему большинству россиян события в Украине ----до большой , просто огромной ----лампочки .***
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7782
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 23:39
#7130
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-----Марик , вот когда до тебя дойдет ---- люди здесь ВООБЩЕ , от слова вообще ----не заморачиваются , что происходит где - то там ?????
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 11:24
#7131
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Цитата:
Гога:
Марик , вот когда до тебя дойдет ---- люди здесь ВООБЩЕ , от слова вообще ----не заморачиваются , что происходит где - то там ?????

Посмотри на Уважаемого, на других россиян z-патриотов..
Как рвут и мечут.
Да и ты тоже, хочешь уничтожить Украину, чего греха таить..
Каждый из z-патриотов хочет этого..
Это как вкусно поесть и попить для вас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 11:26
#7132
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Ну а пока о позоре оккупантов.
В пиццерии убили одного военнослужащего, и 11 женщин и детей..
Вот так российская армия с позором, радуется смерти одного военного, даже если с ним погибнут десятки мирных граждан..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 11:29
#7133
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Цитата:
Гога:
подавляющему большинству россиян события в Украине ----до большой , просто

Мнение..
Немного изменилось, после того, как украинцы не дали уничтожить себя и сегодня уничтожают армию оккупантов по всему фронту.
Теперь конечно, z-патриоты не хотят, чтоб их уничтожали в ответ..
Оно и понятно.
Наконец то доходить начало, что ворованный унитаз в обмен на жизнь, что то не совсем равноценное..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 11:32
#7134
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Мне небезразлично.
Как ваша страна, это наши братья, наш братский народ, как и украинцы тоже братский превратилась в убийцу.
Завтра я начну говорить на казахском, и меня убъете?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 11:54
#7135
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Цитата:
111: на сайте стало бы лучше..
на сайте стало бы лучше, если б ты свою дичь перестал размещать в комментах.
Но, увы, к сожалению, вряд ли мы этого дождемся...
Но это так, мысли вслух. Обгаживай дальше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 11:56
#7136
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Цитата:
lavprof:
Но, увы, к сожалению, вряд ли мы этого дождемся...

Зачем вам ждать?
Надеюсь вы не ждуны.
А смело покажете своей власти на деле, как готовы ее защищать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7782
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 12:22
#7137
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---------Фильм есть такой **Тупой и ешё тупее*
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7782
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 12:24
#7138
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Цитата:
111:
Завтра я начну говорить на казахском

----------Неужели выучишь ???????
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 12:25
#7139
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Еще один позор России и почему там нет унитазов.
Пригожину и уголовникам выплатили почти 300 миллиардов рублей за год.
Для сравнения бюджеты не маленьких городов


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27302
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.06.23 - 12:37
#7140
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Цитата:
Гога:
Неужели выучишь ???????

Украинцы вот начали учить, и что ваша страна сделала с ними?
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