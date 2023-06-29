Отправлено: - 11:24

Гога:

Марик , вот когда до тебя дойдет ---- люди здесь ВООБЩЕ , от слова вообще ----не заморачиваются , что происходит где - то там ?????

Цитата:Посмотри на Уважаемого, на других россиян z-патриотов..Как рвут и мечут.Да и ты тоже, хочешь уничтожить Украину, чего греха таить..Каждый из z-патриотов хочет этого..Это как вкусно поесть и попить для вас..