Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...

Отправлено: - 11:46

А почему наши Уважаемые z-патриоты, которые оправдывают убийства мирных граждан, сидят тут на сайте?

Шли бы вместе с другими уголовниками воевать за своего президента.

Видят же, воевать некому за Путина, отправили бы своих детей, сами бы пошли, глядишь, и на сайте стало бы лучше..

Я бы даже календарики бы им выслал за поддержку режима этой власти в России..

Никто!

Даже и пальцем ведь не пошевелил!