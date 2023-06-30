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≡ Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47083
Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в Украине
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
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О попытках рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине сообщает областная прокуратура. Участие в войнах на территории других стран запрещено Конституцией РК.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1221
Re: Жителей Костанайской области пытались завербовать на войну в...
Отправлено: 30.06.23 - 11:18
#1
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Чот фантазия какая-то. Там своя алкашня-путиноиды атакуют военкоматы. Хотя,может и врет 1 Канал :lol:
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